ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,9611 руб., курс евро - в размере 90,9665 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 90,9665 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,03 коп.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 83,9611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,38 коп.

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $3,26 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $121,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 107,7 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Розничная торговля в РФ сохраняет тенденцию к устойчивому росту, по итогам года динамика оборота розницы может превысить официальный прогноз Минэкономразвития РФ на уровне 5,3%, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Мы традиционного полагаем, что прогноз... "Мы традиционного полагаем, что прогноз... читать дальше

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Доллар США был стабилен в самом начале торгов на Московской бирже, рубль не менялся в ожидании новых драйверов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,7975 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,36... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,7975 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,36... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются сегодня утром после существенного повышения днем ранее. Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на... Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно снизились на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,13%, до 464,33 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,13%, до 464,33 пункта. Германский DAX... Германский DAX... читать дальше

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Ослабление рубля пока не отражается в ценах в полной мере, по мере активизации спроса оно станет более выраженным, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Продолжительное ослабление рубля последние шесть месяцев не находит соразмерного отражения в ценах большинства конечных... "Продолжительное ослабление рубля последние шесть месяцев не находит соразмерного отражения в ценах большинства конечных... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 83,9611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,38 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 90,9665 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 90,9665 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49129,802 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,664 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9922 руб. Минимальный курс евро составил 90 руб., максимальный - 91,5875 руб. Было заключено 22372 сделки.... Минимальный курс евро составил 90 руб., максимальный - 91,5875 руб. Было заключено 22372 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7277 руб. Минимальный курс юаня составил 11,628 руб., максимальный - 11,798 руб. Было заключено 57446... Минимальный курс юаня составил 11,628 руб., максимальный - 11,798 руб. Было заключено 57446... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9055 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,3075 руб., максимальный - 84,7275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 83,3075 руб., максимальный - 84,7275 руб. Было... читать дальше

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Банк России считает правильным повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 24-25 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Мы со своей... "Мы со своей... читать дальше

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