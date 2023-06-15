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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,9922 руб.
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15 июня 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,9922 руб.

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15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9922 руб.

Минимальный курс евро составил 90 руб., максимальный - 91,5875 руб. Было заключено 22372 сделки. Объем торгов составил 46433,85 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,5875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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