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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,9055 руб.
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15 июня 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,9055 руб.
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15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9055 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,3075 руб., максимальный - 84,7275 руб. Было заключено 32780 сделок. Объем торгов составил 117483,12 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,75 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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