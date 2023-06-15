ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июня в размере 83,9611 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 83,9611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,38 коп.

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Американский концерн Boeing в январе-мае поставил 206 пассажирских самолетов, отстав по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE. Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 244 лайнера с начала текущего года, пишет CNBC. Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 244 лайнера с начала текущего года, пишет CNBC. При этом обе компании... При этом обе компании... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3820,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9967 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,305 руб., максимальный - 84,665... Минимальный курс доллара США составил 83,305 руб., максимальный - 84,665... читать дальше

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В 1-м квартале общий размер незастрахованных депозитов в американских банках сократился на $597,49 млрд, или рекордные 7,8%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные S&P Global. Сокращение зафиксировано в том числе в Bank of... Сокращение зафиксировано в том числе в Bank of... читать дальше

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-мае увеличился на 24,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 356,46 млрд юаней, сообщил Минторг страны. В долларовом выражении данный показатель вырос на 16,1% и достиг $51,78... В долларовом выражении данный показатель вырос на 16,1% и достиг $51,78...

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В 1-м квартале т.г. общие сборы российских страховщиков по страхованию имущества физлиц (кроме транспорта и грузов) увеличились на 56,8% - до 29,1 млрд рублей, выплаты снизились на 28,8% - до 1,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, согласно статистике... читать дальше

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Сбербанк с 1 июля начнет рассылать СМС-оповещения для корпоративных клиентов с нового номера 0321, номер 900 будет использоваться только для коммуникаций с физическими лицами, говорится в сообщении госбанка. Раньше СМС для бизнеса поступали с номера 900 и из-за этого... Раньше СМС для бизнеса поступали с номера 900 и из-за этого... читать дальше

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Фондовые индексы США, которые начали сессию снижением, затем перешли к росту. Значение этого индекса к 17:04 мск увеличилось на 0,6% - до 34182,79 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,4% и достиг 4391,23 пункта. Индекс Nasdaq Composite с открытия... Значение этого индекса к 17:04 мск увеличилось на 0,6% - до 34182,79 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,4% и достиг 4391,23 пункта. Индекс Nasdaq Composite с открытия... читать дальше

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Рынок автотехники Союзного государства Белоруссии и России нуждается в оперативном принятии специальных защитных мер из-за активной экспансии китайских производителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. "Не исключая необходимости повышения нашей... "Не исключая необходимости повышения нашей... читать дальше

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Москве в 2025-2027 годах, возможно, придется выйти на рынок заимствований в связи с высокими тратами на программу реновации, в этом году на рынок заимствований ей выходить не придется, сообщил "Интерфаксу" мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году точно не придется... "В этом году точно не придется... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать, заявила президент ЦБ Кристин Лагард. ЕЦБ нацелен на своевременное достижение целевого показателя инфляции, и "с большой вероятностью" вновь... ЕЦБ нацелен на своевременное достижение целевого показателя инфляции, и "с большой вероятностью" вновь... читать дальше

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5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-481 на 104 млрд 129,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Ведущие российские компании топливно-энергетического комплекса планируют создание индустриального консорциума, который обеспечит 100% покрытие отечественными решениями IT-ландшафта нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также сферы недропользования. Согласно... Согласно... читать дальше

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ВЭБ намерен в текущем году продолжать присутствовать на долговом рынке, в перспективе хотел бы разместить бонды в юанях, сообщил "Интерфаксу" зампред госкорпорации Константин Вышковский в кулуарах ПМЭФ-2023. "Конечно, будем дальше присутствовать на рынке. Нам надо... "Конечно, будем дальше присутствовать на рынке. Нам надо... читать дальше

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Подавляющее большинство американцев сокращают расходы, выяснили в ходе опроса CNBC и Morning Consult. По данным исследования, 92% американцев снижают расходы, и столько же респондентов со средним уровнем дохода ($50-100 тыс. в год) "несколько" или "очень" обеспокоены... По данным исследования, 92% американцев снижают расходы, и столько же респондентов со средним уровнем дохода ($50-100 тыс. в год) "несколько" или "очень" обеспокоены... читать дальше

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Дефицит бюджета Москвы в 2023 году носит технический характер, по итогам года он может быть с нормальными параметрами или даже с профицитом, сообщил "Интерфаксу" мэр столицы Сергей Собянин. "У Москвы нет дефицита (бюджета) в этом году, это такой технический характер... "У Москвы нет дефицита (бюджета) в этом году, это такой технический характер... читать дальше

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С 1 июля экспортная пошлина на нефть в РФ понизится на $0,6 - до $15,6 за тонну, следует из расчетов, опубликованных в четверг Минфином. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня составила $54,57 за баррель, или $398,3 за тонну.... Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня составила $54,57 за баррель, или $398,3 за тонну.... читать дальше

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