15 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Апрель 2023
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Май 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 июня
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июнь 2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июнь 2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Май 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 мая по 03 июня
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Май 2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Апрель 2023
Это автоматическое сообщение.
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15 июня 2023 года 18:07
Американский концерн Boeing в январе-мае поставил 206 пассажирских самолетов, отстав по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE.
Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 244 лайнера с начала текущего года, пишет CNBC.
При этом обе компании... читать дальше
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15 июня 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3820,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9967 руб.
Минимальный курс доллара США составил 83,305 руб., максимальный - 84,665... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:54
В 1-м квартале общий размер незастрахованных депозитов в американских банках сократился на $597,49 млрд, или рекордные 7,8%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные S&P Global.
Сокращение зафиксировано в том числе в Bank of... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:47
Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-мае увеличился на 24,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 356,46 млрд юаней, сообщил Минторг страны.
В долларовом выражении данный показатель вырос на 16,1% и достиг $51,78...
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15 июня 2023 года 17:40
В 1-м квартале т.г. общие сборы российских страховщиков по страхованию имущества физлиц (кроме транспорта и грузов) увеличились на 56,8% - до 29,1 млрд рублей, выплаты снизились на 28,8% - до 1,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, согласно статистике... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:32
Сбербанк с 1 июля начнет рассылать СМС-оповещения для корпоративных клиентов с нового номера 0321, номер 900 будет использоваться только для коммуникаций с физическими лицами, говорится в сообщении госбанка.
Раньше СМС для бизнеса поступали с номера 900 и из-за этого... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:25
Фондовые индексы США, которые начали сессию снижением, затем перешли к росту.
Значение этого индекса к 17:04 мск увеличилось на 0,6% - до 34182,79 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,4% и достиг 4391,23 пункта. Индекс Nasdaq Composite с открытия... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:23
Рынок автотехники Союзного государства Белоруссии и России нуждается в оперативном принятии специальных защитных мер из-за активной экспансии китайских производителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.
"Не исключая необходимости повышения нашей... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:15
Москве в 2025-2027 годах, возможно, придется выйти на рынок заимствований в связи с высокими тратами на программу реновации, в этом году на рынок заимствований ей выходить не придется, сообщил "Интерфаксу" мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году точно не придется... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:07
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать, заявила президент ЦБ Кристин Лагард.
ЕЦБ нацелен на своевременное достижение целевого показателя инфляции, и "с большой вероятностью" вновь... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:03
5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-481 на 104 млрд 129,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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15 июня 2023 года 17:00
Ведущие российские компании топливно-энергетического комплекса планируют создание индустриального консорциума, который обеспечит 100% покрытие отечественными решениями IT-ландшафта нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также сферы недропользования.
Согласно... читать дальше
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15 июня 2023 года 16:53
ВЭБ намерен в текущем году продолжать присутствовать на долговом рынке, в перспективе хотел бы разместить бонды в юанях, сообщил "Интерфаксу" зампред госкорпорации Константин Вышковский в кулуарах ПМЭФ-2023.
"Конечно, будем дальше присутствовать на рынке. Нам надо... читать дальше
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15 июня 2023 года 16:52
Подавляющее большинство американцев сокращают расходы, выяснили в ходе опроса CNBC и Morning Consult.
По данным исследования, 92% американцев снижают расходы, и столько же респондентов со средним уровнем дохода ($50-100 тыс. в год) "несколько" или "очень" обеспокоены... читать дальше
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15 июня 2023 года 16:46
Дефицит бюджета Москвы в 2023 году носит технический характер, по итогам года он может быть с нормальными параметрами или даже с профицитом, сообщил "Интерфаксу" мэр столицы Сергей Собянин.
"У Москвы нет дефицита (бюджета) в этом году, это такой технический характер... читать дальше
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15 июня 2023 года 16:40
С 1 июля экспортная пошлина на нефть в РФ понизится на $0,6 - до $15,6 за тонну, следует из расчетов, опубликованных в четверг Минфином.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня составила $54,57 за баррель, или $398,3 за тонну.... читать дальше
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