Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,3787 руб.

Минимальный курс доллара США составил 83,7475 руб., максимальный - 85,0425 руб. Была заключена 10391 сделка. Объем торгов составил 49740,75 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,1375 руб. за доллар США.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3787 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48934,138 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 530,072 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3031 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,7675 руб., максимальный - 85,03 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 83,7675 руб., максимальный - 85,03 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,0747 руб. Минимальный курс евро составил 90,575 руб., максимальный - 91,7275 руб. Было заключено 9658... Минимальный курс евро составил 90,575 руб., максимальный - 91,7275 руб. Было заключено 9658... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7588 руб. Минимальный курс юаня составил 11,683 руб., максимальный - 11,852 руб. Было заключено 48582... Минимальный курс юаня составил 11,683 руб., максимальный - 11,852 руб. Было заключено 48582... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в мае 2023 года составил 7 млн 181,9 тыс. кв. м, что на 4,5% больше, чем в мае 2022 года, говорится в опубликованных материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата). За январь-май 2023 года жилищное строительство в стране... За январь-май 2023 года жилищное строительство в стране... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и дорожающей нефти. На рынках Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций. Накануне Народный банк Китая опустил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%.... На рынках Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций. Накануне Народный банк Китая опустил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%.... читать дальше

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Правительство РФ запретило Росавиации до конца 2023 года приостанавливать действие сертификатов эксплуатанта авиакомпаний на основании того, что те находятся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам двух кварталов подряд. Соответствующее... Соответствующее... читать дальше

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Заявленное весной этого года российскими властями возможное смягчение ограничений в отношении компаний из недружественных стран, продолжающих инвестировать в РФ, должно происходить конфиденциально и в автоматическом режиме, считают в Российском союзе промышленников и... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в мае выросло на 7,4% в годовом выражении и достигло 722,2 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики страны. В том числе... В том числе... читать дальше

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Министерство финансов готово использовать индекс СПБМТСБ для расчета основных нефтегазовых налогов. "Мы как раз предлагаем, в том числе, в рамках законопроекта про демпфер 50% включить как одну из опций по расчету котировки внебиржевой индекс Санкт-Петербургской биржи. Сейчас мы... читать дальше

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"Московская биржа" 15 июня начинает ежедневный расчет новых индикаторов - фиксингов по акциям и депозитарным распискам, входящим в состав Индекса МосБиржи и Индекса РТС по формуле средневзвешенной цены за период с 15:00 до 16:00 мск, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Министерство финансов планирует в начале июля внести на рассмотрение Государственной думы предложения об изменении топливного демпфера. "Финальные обсуждения идут в правительстве, я думаю, что в конце июня в правительство, в Думу - в начале июля", - сообщил журналистам... "Финальные обсуждения идут в правительстве, я думаю, что в конце июня в правительство, в Думу - в начале июля", - сообщил журналистам... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3787 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,7475 руб., максимальный - 85,0425 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 83,7475 руб., максимальный - 85,0425 руб. Была... читать дальше

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Цены на нефть замедлили рост вечером в среду после публикации данных о запасах в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики... читать дальше

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Объем продаж бензина на бирже за последние 5 месяцев снизился на 7,9%, что привело к формированию на внутреннем рынке неудовлетворенного спроса на АИ-92 и АИ-95 и существенному изменению оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).... читать дальше

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Французский оператор сетей супермаркетов Casino Guichard-Perrachon SA получил от трех предпринимателей предварительное письмо о намерениях относительно предложения инвестировать в компанию до 1,1 млрд евро, говорится в пресс-релизе Casino. Ксавье Ньель, Матье Пигасс и... Ксавье Ньель, Матье Пигасс и... читать дальше

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