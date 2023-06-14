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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 2 июня по 9 июня на 7919 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2108 тыс. баррелей
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14 июня 2023 года 17:30
Запасы нефти в США выросли за период с 2 июня по 9 июня на 7919 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2108 тыс. баррелей
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14 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7919 тыс. баррелей - до 467,124 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2108 тыс. баррелей и составили 220,923 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2123 тыс. баррелей, достигнув 113,854 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1536 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1750 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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