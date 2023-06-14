ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6405 руб., курс евро - в размере 90,3899 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 90,3899 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 138,42 коп.

14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 83,6405 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49129,802 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,664 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9922 руб. Минимальный курс евро составил 90 руб., максимальный - 91,5875 руб. Было заключено 22372 сделки.... Минимальный курс евро составил 90 руб., максимальный - 91,5875 руб. Было заключено 22372 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7277 руб. Минимальный курс юаня составил 11,628 руб., максимальный - 11,798 руб. Было заключено 57446... Минимальный курс юаня составил 11,628 руб., максимальный - 11,798 руб. Было заключено 57446... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9055 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,3075 руб., максимальный - 84,7275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 83,3075 руб., максимальный - 84,7275 руб. Было... читать дальше

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Банк России считает правильным повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 24-25 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Мы со своей... "Мы со своей... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 6 по 13 июня снизились в среднем на 1,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 30 мая по 5 июня снижение цен составило 1,6%. Помидоры подешевели на 8,1%, бананы - на 7,1%, капуста белокочанная - на... Помидоры подешевели на 8,1%, бананы - на 7,1%, капуста белокочанная - на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 6 по 13 июня 2023 г. повысились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 30 мая по 5 июня бензин также подорожал на 0,3%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 июня увеличилась... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 июня увеличилась... читать дальше

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За период с 6 по 13 июня 2023 года потребительские цены повысились на 0,05%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период 30 мая по 5 июня потребительские цены повысились на 0,21%. С начала июня цены выросли на 0,2%, с начала года повысились на... С начала июня цены выросли на 0,2%, с начала года повысились на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС на фоне улучшения внешних настроений после решения и прогнозов ФРС США по монетарной политике, завершил четверг существенным повышением. Индекс МосБиржи к 18:50... Индекс МосБиржи к 18:50... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-мае увеличился на 0,1% относительно того же периода прошлого года и составил 574,81 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны. Между тем в долларовом выражении показатель снизился на... читать дальше

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Ущерб для предпринимателей, работающих в правовом поле, от нелегальных интернет-продаж алкогольной продукции через 5 лет может составить порядка 130 млрд в год, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в ходе ПМЭФ-2023, ссылаясь на данные... читать дальше

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Белорусские производители могут в 2023 году увеличить поставки автокомпонентов для предприятий российского автопрома почти на треть - до 5,8 млрд российских рублей, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Если в 2022 году... "Если в 2022 году... читать дальше

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Флагманское семейство бюджетных автомобилей Lada Granta в портфеле "АвтоВАЗа" планируется в ближайшие годы заместить новой Lada Iskra на основе решений глобальной платформы CMF-B. Стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим... читать дальше

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Американский концерн Boeing в январе-мае поставил 206 пассажирских самолетов, отстав по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE. Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 244 лайнера с начала текущего года, пишет CNBC. Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 244 лайнера с начала текущего года, пишет CNBC. При этом обе компании... При этом обе компании... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3820,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9967 руб. Минимальный курс доллара США составил 83,305 руб., максимальный - 84,665... Минимальный курс доллара США составил 83,305 руб., максимальный - 84,665... читать дальше

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В 1-м квартале общий размер незастрахованных депозитов в американских банках сократился на $597,49 млрд, или рекордные 7,8%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные S&P Global. Сокращение зафиксировано в том числе в Bank of... Сокращение зафиксировано в том числе в Bank of... читать дальше

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