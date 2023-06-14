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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6405 руб., курс евро - в размере 90,3899 руб.
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14 июня 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6405 руб., курс евро - в размере 90,3899 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 83,6405 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 90,3899 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 138,42 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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"Если в 2022 году...    читать дальше
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При этом обе компании...    читать дальше
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Сокращение зафиксировано в том числе в Bank of...    читать дальше
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