09 июня 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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9 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.06 по 18.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|12.06.2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2023
|12.06.2023
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2023
|12.06.2023
|21:00
|Бюджет США
|Май 2023
|13.06.2023
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Май 2023
|13.06.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|13.06.2023
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Апрель 2023
|13.06.2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2023
|13.06.2023
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июнь 2023
|13.06.2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июнь 2023
|13.06.2023
|15:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Май 2023
|13.06.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2023
|13.06.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Май 2023
|14.06.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|14.06.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2023
|14.06.2023
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2023
|14.06.2023
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Апрель 2023
|14.06.2023
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Май 2023
|14.06.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 июня
|14.06.2023
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июнь 2023
|15.06.2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Апрель 2023
|15.06.2023
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2023
|15.06.2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Май 2023
|15.06.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 мая по 03 июня
|15.06.2023
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июнь 2023
|15.06.2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июнь 2023
|15.06.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Май 2023
|15.06.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 мая
|15.06.2023
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2023
|15.06.2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Май 2023
|15.06.2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Апрель 2023
|16.06.2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Апрель 2023
|16.06.2023
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Май 2023
|16.06.2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Май 2023
|16.06.2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2023
|16.06.2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Май 2023
|16.06.2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Май 2023
|16.06.2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2023
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