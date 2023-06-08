Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июня

8 июня. FINMARKET.RU -РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5192,52 (+66,61) руб./грамм; на серебро - 62,25 (+0,33) руб./грамм; на платину - 2731,73 (+39,46) руб./грамм; на палладий - 3724,12 (+39,28) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47646,678 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,528 млрд руб., или на...

.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций с офертой через 3 года серии 002Р-01 объемом 1,7 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении финансовой организации. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

.

АФК "Система" приобрела в рамках оферты 314 тыс. 827 облигаций серии 001Р-16 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 6,29% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 6,29% выпуска. Эмитент... Эмитент... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,51 руб. Минимальный курс юаня составил 11,455 руб., максимальный - 11,614 руб. Было заключено 39582 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,455 руб., максимальный - 11,614 руб. Было заключено 39582 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6745,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,206 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,81 руб., максимальный - 82,7775 руб.... Минимальный курс доллара США составил 81,81 руб., максимальный - 82,7775 руб.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,2283 руб. Минимальный курс евро составил 87,6575 руб., максимальный - 89,1175 руб. Было заключено 10740... Минимальный курс евро составил 87,6575 руб., максимальный - 89,1175 руб. Было заключено 10740... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, ослабления рубля и некоторого ослабления геополитической напряженности. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе сессию в четверг,... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе сессию в четверг,... читать дальше

.

Инвестпрограмма ОАО "РЖД" скорректирована на 2023 год. По сообщению РЖД, добавлены 1,2 млрд руб. на проект развития Пермского железнодорожного узла. Ранее сообщалось, что инвестпрограмма РЖД на этот год была утверждена в объёме 1,074 трлн руб. Ранее сообщалось, что инвестпрограмма РЖД на этот год была утверждена в объёме 1,074 трлн руб. Выступая в конце... Выступая в конце... читать дальше

.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Сбербанк" и его облигаций на уровне AAA(RU), субординированных бондов - на уровне AA-(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг Сбербанка обусловлен его высокой системной... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг Сбербанка обусловлен его высокой системной... читать дальше

.

Цены на нефть снова падают вечером в четверг после публикации слабых данных по рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда... читать дальше

.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО "НПФ "Микран" (Томск) серии БО-01 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-28594-N. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-28594-N. Ранее сообщалось, что... Ранее сообщалось, что... читать дальше

.

Выработка электроэнергии в Германии в первом квартале сократилась на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года - до 132,8 млрд кВт.ч, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis). В нем отмечается, что причинами снижения стала... читать дальше

.

Зависимость российского сельхозмашиностроения от импорта компонентов за последние 1,5 года не снизилась, а даже выросла, считает президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш), совладелец группы "Ростсельмаш" Константин... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1301 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,81 руб., максимальный - 82,775 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,81 руб., максимальный - 82,775 руб. Было заключено... читать дальше

.

Полномочия Минфина по государственной регистрации условий эмиссии и обращения субфедеральных и муниципальных облигаций с 2024 г. будут установлены на постоянной основе, так как закон о классификации регионов РФ по уровню долговой нагрузки так и не вступил в силу, следует из... читать дальше

.

ООО "Смартфакт" завершило размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей, сообщил эмитент. Компания установила ставку 1-12 купонов на уровне 15,75% годовых. Купоны квартальные. Компания установила ставку 1-12 купонов на уровне 15,75% годовых. Купоны квартальные. Эмиссия размещена в рамках 10-летней... Эмиссия размещена в рамках 10-летней... читать дальше

.