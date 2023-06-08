Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3534,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3213,35 млрд руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июня составили по Российской Федерации 3534,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3297 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3400,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3158,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июня составили 3213,35 млрд руб. против 3373,57375 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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