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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,5314 руб.
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07 июня 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,5314 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5314 руб.

Минимальный курс доллара США составил 81,21 руб., максимальный - 81,98 руб. Было заключено 14539 сделок. Объем торгов составил 55847,15 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,98 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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