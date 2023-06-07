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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 26 мая по 2 июня на 452 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2745 тыс. баррелей
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07 июня 2023 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 26 мая по 2 июня на 452 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2745 тыс. баррелей
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7 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 452 тыс. баррелей - до 459,205 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2745 тыс. баррелей и составили 218,815 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 5074 тыс. баррелей, достигнув 111,731 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1183 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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