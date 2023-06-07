Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,151 руб.

Минимальный курс евро составил 86,7825 руб., максимальный - 87,4375 руб. Было заключено 2523 сделки. Объем торгов составил 8656,97 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,3525 руб. за евро.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,151 руб.

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Правительство РФ направит около 50 млрд рублей на развитие инфраструктуры для приема туристов в регионах и программы поддержки путешествий школьников и студентов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В этом году на поддержку сферы туризма из федерального будет... "В этом году на поддержку сферы туризма из федерального будет... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1 трлн 734,9 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. В 1-м квартале 2023 года консолидированный бюджет, по предварительной оценке,... В 1-м квартале 2023 года консолидированный бюджет, по предварительной оценке,... читать дальше

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В 1-м квартале 2023 году экономика 20 стран еврозоны снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статуправления Евросоюза. Это третья оценка изменения экономики региона за прошедший квартал. Предварительно сообщалось о повышении... читать дальше

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Шведско-американский производитель систем безопасности для транспортных средств Autoliv планирует сократить глобальный штат на 8 тыс. человек в рамках мер по уменьшению расходов. Увольнения затронут около 11% персонала, включая офисных и заводских сотрудников,... Увольнения затронут около 11% персонала, включая офисных и заводских сотрудников,... читать дальше

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Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" на решение о делистинге, говорится в сообщении компании. Сохранение листинга не подразумевает возобновление торгов, которые были приостановлены 28 февраля 2022 года. Положительное решение, в частности,... Положительное решение, в частности,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4888 руб. Минимальный курс юаня составил 11,454 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 3462... Минимальный курс юаня составил 11,454 руб., максимальный - 11,509 руб. Было заключено 3462... читать дальше

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Россия в этом сезоне (сентябрь 2022-август 2023 гг.) экспортирует свыше 5,9 млн тонн растительного масла, что на 28,3% больше, чем за предыдущий сезон (4,6 млн тонн). Такой прогноз сделал аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой на XXIV международном зерновом раунде "Рынок... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-477 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9797% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,41% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,41% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Европейские фондовые индексы меняются слабо и без единой динамики. Инвесторы ждут окончательных данных о ВВП еврозоны и июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Статистическое управление Европейского союза (Евростат) обнародует окончательную оценку... Статистическое управление Европейского союза (Евростат) обнародует окончательную оценку... читать дальше

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил сегодня, что соперничество в мире за доминирование в полупроводниковой отрасли приняло формы крайне ожесточенной конкуренции, и южнокорейские компании не смогут справиться в одиночку с такой ситуацией. "Конкуренция за... "Конкуренция за... читать дальше

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Литва разместила 10-летние еврооблигации объемом 1,25 млрд евро с доходностью 3,875% годовых, говорится в сообщении литовского Минфина. Спрос на бумаги в 4 раза превысил предложение. Удовлетворены заявки 131 инвестора. Большая часть инвестиций поступила из... Спрос на бумаги в 4 раза превысил предложение. Удовлетворены заявки 131 инвестора. Большая часть инвестиций поступила из... читать дальше

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Центробанк продал валюту расчетами 7 июня на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 10 мая по 6 июня плановый совокупный... В период с 10 мая по 6 июня плановый совокупный... читать дальше

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Компаниям, продающим криптовалютные активы в Великобритании, придется придерживаться новых правил их продвижения, в том числе, уведомлять покупателей о высоких рисках подобных инвестиций и защищать их от принятия поспешных решений, пишет Market Watch. Управление по... Управление по... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 963,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,46 пункта (0,128%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2698,15 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,63 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,63 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы. Документ 8 июня в Маскате подписали статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов и глава налоговой службы Омана Сауд Бен Нассер Аль Шукайли,... читать дальше

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