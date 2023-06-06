Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3769 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,346 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 3155 сделок. Объем торгов составил 8058,07 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,41 руб. за юань.

6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3769 руб.

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Швейцарский франк подорожал примерно на 4% относительно доллара США с конца февраля, что является лучшим показателем среди валют G10. В последние недели трейдеры стали давать оптимистичные прогнозы относительно франка, чего не было с сентября 2021 года, отмечает... В последние недели трейдеры стали давать оптимистичные прогнозы относительно франка, чего не было с сентября 2021 года, отмечает... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров. Действующая дивидендная политика "Юнипро" предполагает выплату акционерам по 20 млрд руб. в 2021 г. и 2022 г. и... Действующая дивидендная политика "Юнипро" предполагает выплату акционерам по 20 млрд руб. в 2021 г. и 2022 г. и... читать дальше

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О "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 18-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... читать дальше

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АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Санкт-Петербург" (БСПБ) до уровня A+(ru), прогноз - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, позитивное рейтинговое действие отражает улучшение риск-профиля банка на фоне повышения оценки качества его активов. Кроме того, АКРА... читать дальше

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Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%, умерли с 29 мая по 4 июня 143 человека, сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной... "Показатель заболеваемости новой коронавирусной... читать дальше

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Розничные продажи в еврозоне в апреле 2023 года не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали рост показателя на 0,2%. Согласно... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3769 руб. Минимальный курс юаня составил 11,346 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 3155... Минимальный курс юаня составил 11,346 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 3155... читать дальше

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Европейские фондовые индексы преимущественно незначительно снижаются. Слабо растет германский DAX. Инвесторы оценивают будущую траекторию денежно-кредитной политики в еврозоне и США. Федеральная резервная система, как ожидается, возьмет паузу и не станет повышать ставку... Инвесторы оценивают будущую траекторию денежно-кредитной политики в еврозоне и США. Федеральная резервная система, как ожидается, возьмет паузу и не станет повышать ставку... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) будет ежегодно выделять из бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) $20 млн на интеграционные проекты в промышленности, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК. "В результате изменений в договор о Евразийском экономическом... "В результате изменений в договор о Евразийском экономическом... читать дальше

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Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон подтвердил параметры проекта строительства в Мурманской области завода по сжижению природного газа. "Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске. (...) Здесь можно разместить три линии... "Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске. (...) Здесь можно разместить три линии... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-475 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Банк России рекомендовал банкам при формировании резервов учитывать нахождение заемщика в высокой группе риска вовлеченности в совершение подозрительных операций, соответствующее письмо за подписью зампреда ЦБ Ольги Поляковой размещено на сайте регулятора. В частности,... В частности,... читать дальше

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В январе-мае 2023 года добыча угля в РФ выросла чуть более чем на 2% относительно аналогичного периода предыдущего года, до 162 млн тонн, сообщил сегодня замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на заседании комиссии по энергетике Госсовета РФ. "По оперативным... "По оперативным... читать дальше

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В январе-апреле инвестиции в основной капитал в сфере транспорта КНР составили 1 трлн юаней ($141 млрд), что на 13,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в строительство автодорог было вложено 786,1... В том числе в строительство автодорог было вложено 786,1... читать дальше

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По итогам 2022 года чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" ОАО "РЖД") по МСФО выросла в 4 раза - до 49,7 млрд руб. с 12,1 млрд руб. в 2021 г., сказано в годовом отчете компании. Выручка ФГК увеличилась за отчетный период в 1,4 раза, достигнув... Выручка ФГК увеличилась за отчетный период в 1,4 раза, достигнув... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 5 июня на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 10 мая по 6 июня плановый совокупный объем... В период с 10 мая по 6 июня плановый совокупный объем... читать дальше

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