06 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2023
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2023
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2023
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06 июня 2023 года 12:47
Швейцарский франк подорожал примерно на 4% относительно доллара США с конца февраля, что является лучшим показателем среди валют G10.
В последние недели трейдеры стали давать оптимистичные прогнозы относительно франка, чего не было с сентября 2021 года, отмечает... читать дальше
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06 июня 2023 года 12:39
Совет директоров ПАО "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.
Действующая дивидендная политика "Юнипро" предполагает выплату акционерам по 20 млрд руб. в 2021 г. и 2022 г. и... читать дальше
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06 июня 2023 года 12:39
О "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 18-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила выпуск в январе 2022 года.
Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... читать дальше
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06 июня 2023 года 12:30
АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Санкт-Петербург" (БСПБ) до уровня A+(ru), прогноз - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, позитивное рейтинговое действие отражает улучшение риск-профиля банка на фоне повышения оценки качества его активов. Кроме того, АКРА... читать дальше
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06 июня 2023 года 12:22
Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%, умерли с 29 мая по 4 июня 143 человека, сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной... читать дальше
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06 июня 2023 года 12:14
Розничные продажи в еврозоне в апреле 2023 года не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали рост показателя на 0,2%. Согласно... читать дальше
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06 июня 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3769 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,346 руб., максимальный - 11,412 руб. Было заключено 3155... читать дальше
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06 июня 2023 года 11:54
Европейские фондовые индексы преимущественно незначительно снижаются. Слабо растет германский DAX.
Инвесторы оценивают будущую траекторию денежно-кредитной политики в еврозоне и США. Федеральная резервная система, как ожидается, возьмет паузу и не станет повышать ставку... читать дальше
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06 июня 2023 года 11:45
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) будет ежегодно выделять из бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) $20 млн на интеграционные проекты в промышленности, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.
"В результате изменений в договор о Евразийском экономическом... читать дальше
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06 июня 2023 года 11:34
Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон подтвердил параметры проекта строительства в Мурманской области завода по сжижению природного газа.
"Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске. (...) Здесь можно разместить три линии... читать дальше
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06 июня 2023 года 11:28
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-475 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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06 июня 2023 года 11:12
Банк России рекомендовал банкам при формировании резервов учитывать нахождение заемщика в высокой группе риска вовлеченности в совершение подозрительных операций, соответствующее письмо за подписью зампреда ЦБ Ольги Поляковой размещено на сайте регулятора.
В частности,... читать дальше
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06 июня 2023 года 11:03
В январе-мае 2023 года добыча угля в РФ выросла чуть более чем на 2% относительно аналогичного периода предыдущего года, до 162 млн тонн, сообщил сегодня замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на заседании комиссии по энергетике Госсовета РФ.
"По оперативным... читать дальше
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06 июня 2023 года 10:54
В январе-апреле инвестиции в основной капитал в сфере транспорта КНР составили 1 трлн юаней ($141 млрд), что на 13,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство транспорта страны.
В том числе в строительство автодорог было вложено 786,1... читать дальше
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06 июня 2023 года 10:45
По итогам 2022 года чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" ОАО "РЖД") по МСФО выросла в 4 раза - до 49,7 млрд руб. с 12,1 млрд руб. в 2021 г., сказано в годовом отчете компании.
Выручка ФГК увеличилась за отчетный период в 1,4 раза, достигнув... читать дальше
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06 июня 2023 года 10:37
ЦБ РФ продал валюту расчетами 5 июня на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
В период с 10 мая по 6 июня плановый совокупный объем... читать дальше
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