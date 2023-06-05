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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,9738 руб.
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05 июня 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,9738 руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9738 руб. Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,7425 руб. Было заключено 14096 сделок. Объем торгов составил 37217,15 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,795 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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