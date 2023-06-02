ЦБ РФ установил курс евро с 3 июня в размере 87,101 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 87,101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,46 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47689,958 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,606 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 922,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0072 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,605 руб., максимальный - 81,5275 руб.... Минимальный курс доллара США составил 80,605 руб., максимальный - 81,5275 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1636 руб. Минимальный курс евро составил 86,8325 руб., максимальный - 87,625 руб. Было заключено 9393... Минимальный курс евро составил 86,8325 руб., максимальный - 87,625 руб. Было заключено 9393... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4278 руб. Минимальный курс юаня составил 11,351 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 33767 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,351 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 33767 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры и отскока нефти. При этом индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть почти все утренние потери В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций, в плюсе... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций, в плюсе... читать дальше

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Закупочные цены на пшеницу в РФ выросли после того, как было объявлено о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины. "Изменение цен отсечения в формуле расчета экспортных пошлин, как и ожидалось, способствовало корректировке закупочных цен, которые подросли на 938... читать дальше

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Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании 2 июня утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении торговой площадки. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июня.... читать дальше

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Минпромторг РФ изучает предложения радиоэлектронной отрасли по исключению отдельных брендов из перечня товаров для параллельного импорта, позволяющих поставлять продукцию иностранных производителей без согласия правообладателей. При этом ключевым для принятия решения будет... читать дальше

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Цены на золото снижаются после выхода сильных данных по американскому рынку труда, увеличивших вероятность повышения ключевой процентной ставки на июньском заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Ужесточение денежно-кредитной политики в США, как правило, приводит... Ужесточение денежно-кредитной политики в США, как правило, приводит... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 409,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9409 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,5925 руб., максимальный - 81,58... Минимальный курс доллара США составил 80,5925 руб., максимальный - 81,58... читать дальше

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Минэкономразвития предлагает дополнительно регламентировать использование акционерных и других корпоративных соглашений, а также последствия их нарушений. Среди них принудительная продаже акций или долей нарушителей, возможность "аннулирования" их голосов в случае игнорирования... читать дальше

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Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 мая, составили 18 млн 257,8 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе запасы пшеницы... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает 142,734 тыс. компактных кроссоверов модели Lincoln MKC, произведенных в 2015-2019 годах, из-за рисков возгорания, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 05.06 по 11.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают отчет о рынке труда и новость об одобрении соглашения о повышении госдолга в Сенате Конгресса США. Как сообщалось, Сенат одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий... Как сообщалось, Сенат одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-473 на 93 млрд 196,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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