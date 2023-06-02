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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 80,9657 руб., курс евро - в размере 86,5764 руб.
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Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
 
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02 июня 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 80,9657 руб., курс евро - в размере 86,5764 руб.

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2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 80,9657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,85 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 86,5764 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,55 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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