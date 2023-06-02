ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 80,9657 руб., курс евро - в размере 86,5764 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 86,5764 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,55 коп.

2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 80,9657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,85 коп.

.

Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, размещенном на сайте... читать дальше

.

Концессионер планирует завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта до конца 2023 года, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Еще в 2014 году было заключено концессионное соглашение на... читать дальше

.

На продолжение реализации комплексных проектов по разработке, серийному выпуску и модернизации производства судового оборудования из федерального бюджета будет направлен 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении,... читать дальше

.

Иран - ключевой и фундаментальный игрок на рынке нефти, имеющий возможность быстро нарастить добычу. Таким мнением поделился генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью иранскому агентству Shana. "Сейчас Иран находится под санкциями, и это ограничивает его... "Сейчас Иран находится под санкциями, и это ограничивает его... читать дальше

.

Саудовские власти заинтересованы в дальнейшем развитии связей с БРИКС, заявил саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд. "На министерской встрече "Друзей БРИКС" в Кейптауне в ЮАР принц Фейсал сказал, что королевство нацелено на развитие... "На министерской встрече "Друзей БРИКС" в Кейптауне в ЮАР принц Фейсал сказал, что королевство нацелено на развитие... читать дальше

.

Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов назвал успехом компенсацию до половины потерь белорусского экспорта за счет переориентировки с Запада на Россию в 2022 году. "За счет рекордного роста белорусского экспорта в Россию (более чем на 40% в 2022 году) республике... "За счет рекордного роста белорусского экспорта в Россию (более чем на 40% в 2022 году) республике... читать дальше

.

Страны ОПЕК обсуждают все возможные варианты для дальнейшего развития сделки ОПЕК+, сообщил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Заманиниа. "У меня есть (информация о переговорах стран ОПЕК), но я не могу вам ничего сказать. Но все варианты на столе", - сказал... "У меня есть (информация о переговорах стран ОПЕК), но я не могу вам ничего сказать. Но все варианты на столе", - сказал... читать дальше

.

Разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) продолжает работу по зарубежным контрактам, несмотря на внешнеполитические факторы, сообщила генеральный директор компании Ольга Ускова. "Пока ничего... "Пока ничего... читать дальше

.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "СОГАЗ" на уровне AAA (RU), прогноз по рейтингу "стабильный", сообщает агентство. Присвоенный страховщику рейтинг "обусловлен очень сильными бизнес-профилем и финансовым профилем при адекватном качестве управления", отмечают в... читать дальше

.

Подавляющее большинство американцев (78%) ждут ускорения инфляции в ближайшие месяцы, и 68% прогнозируют ухудшение ситуации в экономике, согласно данным опроса исследовательской компании Numerator. В апреле потребительские цены в США выросли на 4,9% в годовом выражении,... В апреле потребительские цены в США выросли на 4,9% в годовом выражении,... читать дальше

.

Законопроект о создании системы гарантирования на страховом рынке в сегменте страхования жизни внесен в Госдуму, документ подготовлен группой депутатов Госдумы и сенаторов, размещен в электронной базе данных парламента. Проект федерального закона "О гарантировании прав... Проект федерального закона "О гарантировании прав... читать дальше

.

Количество квалифицированных инвесторов в первом квартале 2023 года достигло 586 тыс. человек, увеличившись на 54% в годовом выражении и на 5% - в квартальном, говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России. По... По... читать дальше

.

Страны ОПЕК+ на грядущей встрече в Вене 4 июня намерены принять решение, которое обеспечит стабильность глобального нефтяного рынка и удовлетворит всех его участников, заявил журналистам министр нефти Ирака Хайян Абдулгани. "(Страны ОПЕК+) принимают решения, основанные... "(Страны ОПЕК+) принимают решения, основанные... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 80,8756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 87,101 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 87,101 руб. По сравнению с...

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47689,958 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,606 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 922,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0072 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,605 руб., максимальный - 81,5275 руб.... Минимальный курс доллара США составил 80,605 руб., максимальный - 81,5275 руб.... читать дальше

.