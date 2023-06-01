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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3552 руб.
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01 июня 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3552 руб.
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1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 160 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3552 руб. Минимальный курс юаня составил 11,293 руб., максимальный - 11,394 руб. Была заключена 29131 сделка. Объем торгов составил 72945,11 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,349 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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