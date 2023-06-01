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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3657 руб.
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01 июня 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3657 руб.
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1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,000000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3657 руб. Минимальный курс юаня составил 11,349 руб., максимальный - 11,385 руб. Было заключено 2727 сделок. Объем торгов составил 6790,72 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,356 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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