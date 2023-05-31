Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,026 руб.

Минимальный курс доллара США составил 80,67 руб., максимальный - 81,2875 руб. Было заключено 18404 сделки. Объем торгов составил 77996,35 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,1025 руб. за доллар США.

31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,026 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47277,279 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 902,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5374 руб. Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 86,945 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 86,945 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,026 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,67 руб., максимальный - 81,2875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,67 руб., максимальный - 81,2875 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3712 руб. Минимальный курс юаня составил 11,334 руб., максимальный - 11,418 руб. Была заключена 29661 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,334 руб., максимальный - 11,418 руб. Была заключена 29661 сделка.... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в мае 2023 года по сравнению с апрелем подрос на 0,1 процентного пункта и составил плюс 3,0%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В обрабатывающем секторе индикатор... В обрабатывающем секторе индикатор... читать дальше

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Безработица в России в апреле 2023 года составила 3,3%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). Предыдущий минимум - на уровне 3,5% - был достигнут в феврале и удерживался... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2023 года составил 2,7% в годовом выражении после роста на 2,0% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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В 1-м квартале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 6 трлн... читать дальше

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В апреле 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 7,4% по сравнению с показателем за апрель 2022 года, до 3 трлн 668,5 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В марте показатель снизился на 5,1%, в феврале - на 9%, в январе - на 7,9%. Рост... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2023 года выросли на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 35,6% в марте, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Бензин подорожал почти во всех субъектах Российской... Бензин подорожал почти во всех субъектах Российской... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2023 года вырос на 5,5% в годовом выражении после роста на 1,1% в марте, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные за март были пересмотрены в связи с уточнением динамики... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период 23 по 29 мая снизились в среднем на 1,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 мая снижение цен составило 1,5%. Так, помидоры подешевели на 10,0%, огурцы - на 7,9%, лук репчатый - на 4,9%,... Так, помидоры подешевели на 10,0%, огурцы - на 7,9%, лук репчатый - на 4,9%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 23 по 29 мая 2023 г. повысились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 мая бензин подорожал также на 0,3%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 29 мая подросла на 16... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 29 мая подросла на 16... читать дальше

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За период с 23 по 29 мая 2023 года потребительские цены повысились на 0,08%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 мая потребительские цены повысились на 0,04%. С начала месяца цены выросли на 0,21%, с начала года повысились на... С начала месяца цены выросли на 0,21%, с начала года повысились на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса РТС на 0,3% и почти не изменившимся индексом МосБиржи, завершил среду неплохим ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,7% и составил 2717,64 пункта. По итогам мая индикатор прибавил 3,56%, с начала года -... Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,7% и составил 2717,64 пункта. По итогам мая индикатор прибавил 3,56%, с начала года -... читать дальше

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"Московская биржа" с 5 июня запустит торги швейцарским франком, говорится в сообщении торговой площадки. Участникам торгов будут доступны инструменты CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT в системном (основном) режиме торгов и CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS... Участникам торгов будут доступны инструменты CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT в системном (основном) режиме торгов и CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS... читать дальше

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