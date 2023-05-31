Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,4744 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2775 руб., максимальный - 86,89 руб. Было заключено 4534 сделки. Объем торгов составил 14622,74 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,64 руб. за евро.

31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4744 руб.

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Средний чек на организованный отдых в России вырос на 10-22% в 2023 году, наиболее заметен рост цен в Краснодарском крае, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "По данным туроператоров, средний чек забронированных летних туров по России увеличился в пределах... "По данным туроператоров, средний чек забронированных летних туров по России увеличился в пределах... читать дальше

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Нефтяные цены поднялись с внутридневных минимумов, но остаются ниже итоговых значений предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляла $72,84 за баррель, что на $0,7 (0,95%) ниже цены на... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляла $72,84 за баррель, что на $0,7 (0,95%) ниже цены на... читать дальше

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В апреле количество открытых вакансий в США выросло до максимальных за 3 месяца 10,103 млн по сравнению с пересмотренными 9,745 млн в марте, говорится в отчете Минтруда США, основанном на результатах ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey,... читать дальше

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Общее число туристических поездок на российские курорты и Северный Кавказ может составить 15 млн летом 2023 года, это на 15% больше, чем за прошлогодний летний сезон, показало исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Если говорить об общем объеме... "Если говорить об общем объеме... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9982 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,8125 руб., максимальный - 81,3 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,8125 руб., максимальный - 81,3 руб. Было... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. ВВП Литвы снизился на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило уточненную оценку Государственное агентство данных страны. По сравнению с последним кварталом 2022 года ВВП Литвы сократился на 2,1% (с поправкой на сезонность). Общий объем... читать дальше

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В апреле денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении уменьшилась на 177,4 млрд рублей, или на 0,2%, до 84 трлн 636,0 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. В январе-апреле 2023 года денежная масса увеличилась на... В январе-апреле 2023 года денежная масса увеличилась на... читать дальше

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Американский банк JPMorgan Chase & Co. будет работать в Китае как в хорошие, так и в плохие времена, заявил его главный исполнительный директор Джейми Даймон. В интервью Bloomberg TV в Шанхае, где JPMorgan проводит ежегодное мероприятие, Даймон заявил, что он не ожидает... В интервью Bloomberg TV в Шанхае, где JPMorgan проводит ежегодное мероприятие, Даймон заявил, что он не ожидает... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в среду на слабых статданных из Китая, а также неблагоприятных корпоративных новостях. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск снизился на 238,3 пункта (0,72%) и составил 32804,48 пункта. Standard & Poor's 500... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск снизился на 238,3 пункта (0,72%) и составил 32804,48 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше

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Минфин РФ планирует внести на рассмотрение правительства РФ законопроект об унификации механизмов импортозамещения в рамках госзакупок и закупок госкомпаний, заявила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова в ходе конференции... читать дальше

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Более 200 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, согласно данным, собранным порталом Layoffs.fyi. При этом число уволенных увеличилось более чем в 8 раз с середины января, отмечает MarketWatch. Данные говорят о том, что... Данные говорят о том, что... читать дальше

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ООО "СибАвтоТранс" 6 июня планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше

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Американская Capri Holdings, владеющая модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, завершила 1-й квартал 2023 финансового года с чистым убытком при снижении выручки на 10,5%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток за квартал, который закончился 1... Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток за квартал, который закончился 1... читать дальше

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1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-471 на 47 млрд 724 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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American Airlines Group Inc. повысила прогнозы скорректированной прибыли и операционной рентабельности на 2-й квартал 2023 года, отметив сохранение высокого спроса на ее услуги. Компания ожидает, что ее прибыль без учета разовых факторов в текущем квартале составит... Компания ожидает, что ее прибыль без учета разовых факторов в текущем квартале составит... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года составила 96,3515% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 42 млрд 905 млн рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 42 млрд 905 млн рублей по номиналу при... читать дальше

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