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31 мая 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,4744 руб.

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31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4744 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2775 руб., максимальный - 86,89 руб. Было заключено 4534 сделки. Объем торгов составил 14622,74 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,64 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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