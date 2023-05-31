Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3543,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2763,52 млрд руб.

31 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 мая составили по Российской Федерации 3543,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3330,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3428,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3246,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 мая составили 2763,52 млрд руб. против 2693,12773 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.