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Рынок акций РФ в среду стартовал небольшим ростом индекса РТС, индекс МосБиржи практически не изменился на фоне упавших мировых фондовых площадок и дешевеющей нефти. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов в среду... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов в среду... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,98/82,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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Правление Национального банка Киргизии решило сохранить учетную (ключевую) ставку на уровне 13%, сообщается на сайте регулятора. Внешнеэкономические условия, которые имеют прямое и косвенное воздействие на экономику Киргизской Республики, по-прежнему находятся под... Внешнеэкономические условия, которые имеют прямое и косвенное воздействие на экономику Киргизской Республики, по-прежнему находятся под... читать дальше

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Ситибанк (российская "дочка" американской группы Citi) заключил соглашение с банком "Уралсиб" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов. Действующим держателям кредитных карт Ситибанка при условии получения их согласия будет предложен переход на... Действующим держателям кредитных карт Ситибанка при условии получения их согласия будет предложен переход на... читать дальше

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сковская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК "Фордевинд" серии 001Р-01, включила его в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Evraz в 2022 году произвел 12,8 млн тонн стали, что на 5,9% ниже уровня предыдущего года, говорится в отчете "ЕвразХолдинг Финанс". Как сообщалось, по итогам 2021 года производство стали Evraz снизилось на 0,4%, до 13,6 млн тонн. Доля группы компаний Evraz в... Доля группы компаний Evraz в... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК "Лайм-займ" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный... Выпуску присвоен регистрационный... читать дальше

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Курс доллара США растет к евро и фунту, при этом снижается в паре с японской иеной. Инвесторы оценивают новости о законопроекте об увеличении лимита на госзаимствования. Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил вынесение законопроекта по... Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил вынесение законопроекта по... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 мая составили по Российской Федерации 3543,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3330,3 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 мая составляет 4 тыс. 525,4 рубля против 4 тыс. 644,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Темпы падения пошлины ускорились до 2,6% с 1,8%. Ставка снижается восьмую неделю подряд. Темпы падения пошлины ускорились до 2,6% с 1,8%. Ставка снижается восьмую неделю подряд. Пошлина на ячмень... Пошлина на ячмень... читать дальше

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1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-472 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Подразделение Goldman Sachs Asset Management, занимающееся инвестициями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, перестало привлекать финансирование в Соединенных Штатах на фоне геополитической напряженности между США и Китаем, сказала глава подразделения Стефани Хуэй. "Раньше... "Раньше... читать дальше

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ООО "Ультра" (Магнитогорск) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 17,2%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 17,2%... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов в среду из-за худших, чем ожидалось, данных об активности в производственном секторе Китая. Между тем Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил... Между тем Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности страны. Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению... Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, по данным Государственного статистического управления КНР, снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали... Эксперты в среднем ожидали... читать дальше

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