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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
Пивовары - за принятие отдельного закона для отрасли
Пивоваренная отрасль РФ нуждается в отличных от другого алкоголя правилах регулирования и отдельном законе. Как сообщается в пресс-релизе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП), об этом было заявлено на сессии, состоявшейся в...
 
Нефтяные налоги предлагают привязать к новому для российской практики сорту
"Роснефть" предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, сообщает "Коммерсантъ". Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai,...
 
Для бытовой химии из РФ "расчистят" место на полке
Бытовая химия может стать первой отечественной категорией товаров, для которой Минпромторг "расчистит" место на полке, рассказали "Известиям" в ведомстве. Ей может достаться несколько десятков процентов ассортимента. Речь идет о реализации...
 
31 мая 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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31 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Апрель 2023
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Май 2023
09:45 Цены производителей во Франции Апрель 2023
10:45 Изменение ВВП Франции I квартал 2023
10:55 Данные о безработице в Германии Май 2023
11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Апрель 2023
12:00 Изменение ВВП Италии I квартал 2023
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Май 2023
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Май 2023
15:30 Изменение ВВП Канады I квартал 2023
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Март 2023
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Май 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
31 мая 2023 года 10:04
Рынок российских акций начал торги ростом индекса РТС на 0,3%, индекс МосБиржи почти не изменился
Рынок акций РФ в среду стартовал небольшим ростом индекса РТС, индекс МосБиржи практически не изменился на фоне упавших мировых фондовых площадок и дешевеющей нефти.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов в среду...    читать дальше
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31 мая 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 77,98/82,59 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,98/82,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
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31 мая 2023 года 09:57
Нацбанк Киргизии сохранил учетную ставку на уровне 13%
Правление Национального банка Киргизии решило сохранить учетную (ключевую) ставку на уровне 13%, сообщается на сайте регулятора.

Внешнеэкономические условия, которые имеют прямое и косвенное воздействие на экономику Киргизской Республики, по-прежнему находятся под...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:48
Ситибанк заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче портфеля кредитных карт
Ситибанк (российская "дочка" американской группы Citi) заключил соглашение с банком "Уралсиб" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.

Действующим держателям кредитных карт Ситибанка при условии получения их согласия будет предложен переход на...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:45
Мосбиржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК "Фордевинд" серии 001Р-01
сковская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК "Фордевинд" серии 001Р-01, включила его в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:41
Производство стали группой Evraz в 2022 году снизилось на 5,9%
Evraz в 2022 году произвел 12,8 млн тонн стали, что на 5,9% ниже уровня предыдущего года, говорится в отчете "ЕвразХолдинг Финанс". Как сообщалось, по итогам 2021 года производство стали Evraz снизилось на 0,4%, до 13,6 млн тонн.

Доля группы компаний Evraz в...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:32
Мосбиржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК "Лайм-займ" серии 001P-02
Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МФК "Лайм-займ" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:32
Доллар дорожает к евро и фунту, снижается к иене
Курс доллара США растет к евро и фунту, при этом снижается в паре с японской иеной. Инвесторы оценивают новости о законопроекте об увеличении лимита на госзаимствования.

Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил вынесение законопроекта по...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3543,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2763,52 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 мая составили по Российской Федерации 3543,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3330,3 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:26
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 мая снижена на 2,6%
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 мая составляет 4 тыс. 525,4 рубля против 4 тыс. 644,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы падения пошлины ускорились до 2,6% с 1,8%. Ставка снижается восьмую неделю подряд.

Пошлина на ячмень...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:17
ВТБ разместит 1 июня однодневные бонды серии КС-4-472 на 100 млрд рублей
1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-472 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:17
Азиатское инвестподразделение Goldman Sachs перестало привлекать деньги в США
Подразделение Goldman Sachs Asset Management, занимающееся инвестициями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, перестало привлекать финансирование в Соединенных Штатах на фоне геополитической напряженности между США и Китаем, сказала глава подразделения Стефани Хуэй.

"Раньше...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:14
Компания "Ультра" завершила размещение облигаций на 250 млн рублей
ООО "Ультра" (Магнитогорск) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 17,2%...    читать дальше
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31 мая 2023 года 09:04
Рынки акций АТР снижаются в ходе торгов
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов в среду из-за худших, чем ожидалось, данных об активности в производственном секторе Китая.

Между тем Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил...    читать дальше
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31 мая 2023 года 08:57
Рост розничных продаж в Японии замедлился в апреле, промпроизводство сократилось
Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению...    читать дальше
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31 мая 2023 года 08:50
Китайский промышленный PMI в мае снизился до 48,8 пункта, обновив минимум за пять месяцев
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, по данным Государственного статистического управления КНР, снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев.

Эксперты в среднем ожидали...    читать дальше
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