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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегоодня в размере 80,6872 руб., евро - 86,5119 руб.
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31 мая 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегоодня в размере 80,6872 руб., евро - 86,5119 руб.
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31 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 80,6872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,17 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 86,5119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,06 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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