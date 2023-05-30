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30 мая 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6277 руб.

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30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6277 руб.

Минимальный курс евро составил 85,72 руб., максимальный - 87,1975 руб. Было заключено 10663 сделки. Объем торгов составил 32637,86 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,1975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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