Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,4606 руб.

Минимальный курс евро составил 85,7025 руб., максимальный - 87,06 руб. Было заключено 3458 сделок. Объем торгов составил 11372,93 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,7825 руб. за евро.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4606 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47518,209 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,088 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,379 руб. Минимальный курс юаня составил 11,275 руб., максимальный - 11,445 руб. Было заключено 34152 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,275 руб., максимальный - 11,445 руб. Было заключено 34152 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6277 руб. Минимальный курс евро составил 85,72 руб., максимальный - 87,1975 руб. Было заключено 10663... Минимальный курс евро составил 85,72 руб., максимальный - 87,1975 руб. Было заключено 10663... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7883 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,18 руб., максимальный - 81,39 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 80,18 руб., максимальный - 81,39 руб. Было заключено... читать дальше

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Рост рынка акций РФ к вечеру сменился снижением из-за упавшей нефти и возросших геополитических рисков после прошедших утром в Москве атак беспилотников на жилые здания. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов после обновления днем максимума с начала апреля 2022 года в... читать дальше

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Американский производитель графических микрочипов Nvidia Corp. стал первым чипмейкером, капитализация которого превысила $1 трлн, пишет издание Barron's. Акции компании дорожают на 5,5% в ходе торгов во вторник и торгуются на уровне $410,7 за бумагу. Капитализации в $1... Акции компании дорожают на 5,5% в ходе торгов во вторник и торгуются на уровне $410,7 за бумагу. Капитализации в $1... читать дальше

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Цены на нефть ускорили падение сегодня вечером на опасениях из-за потолка американского госдолга и вероятного снижения спроса. Трейдеры беспокоятся, что Конгресс США не одобрит проект соглашения о потолке госдолга, отмечает Trading Economics. Рассмотрение документа в... Трейдеры беспокоятся, что Конгресс США не одобрит проект соглашения о потолке госдолга, отмечает Trading Economics. Рассмотрение документа в... читать дальше

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Акционеры ПАО "ТГК-14" на годовом собрании, которое состоялось 29 мая в заочной форме, приняли решение направить всю чистую прибыль за 2022 год в размере 671,482 млн рублей на выплату дивидендов, говорится в сообщении компании. Это первые дивиденды компании с 2006 года.... Это первые дивиденды компании с 2006 года.... читать дальше

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ОАО "РЖД" может получить новый транш из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие Восточного полигона, сообщил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов журналистам в кулуарах форума "Контейнеры 2023. Форсайт рынка" во вторник в Москве. Отвечая на... Отвечая на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7968,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7685 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,1775 руб., максимальный - 81,395 руб.... Минимальный курс доллара США составил 80,1775 руб., максимальный - 81,395 руб.... читать дальше

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Цены на золото восстанавливаются после падения до минимумов с марта днем ранее. Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:29 мск повысились на 0,63%, до $1975,4 за тройскую унцию. В понедельник котировки опускались до $1931 за... Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:29 мск повысились на 0,63%, до $1975,4 за тройскую унцию. В понедельник котировки опускались до $1931 за... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Таким образом, показатель достиг минимального значения с... читать дальше

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Банки РФ в январе-апреле 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 1 трлн 839,6 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 486,7 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в январе-апреле... При этом количество предоставленных в январе-апреле... читать дальше

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Экономика РФ во 2-м квартале остается на траектории роста на фоне возросшего спроса со стороны госсектора, оживления потребительского и инвестиционного спроса частного сектора, при этом предложение отстает от расширения спроса, и есть риски вхождения в фазу перегрева, говорится... читать дальше

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Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq растут в начале торгов во вторник, тогда как Dow Jones снижается на сохраняющейся неопределенности вокруг сделки о повышении лимита госдолга США. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти... Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти... читать дальше

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0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-470 на 80 млрд 104,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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