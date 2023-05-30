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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3428,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2693,13 млрд руб.
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30 мая 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3428,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2693,13 млрд руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 3428,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3246,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4216,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3999,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 мая составили 2693,13 млрд руб. против 2751,32687 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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