30 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Апрель 2023
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Апрель 2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Май 2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Март 2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2023
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30 мая 2023 года 11:26
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-470 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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30 мая 2023 года 11:22
Заболеваемость коронавирусом в РФ снизилась на 20% по сравнению с прошлой неделей, всего зарегистрировано 13,3 тыс. случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тысячи случаев.... читать дальше
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30 мая 2023 года 11:14
Германская Daimler Truck и японская Toyota Motor во вторник подписали необязывающее соглашение об объединении своих подразделений Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) и Hino Motors.
Как сообщается в пресс-релизе Daimler Truck, они будут объединены в... читать дальше
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30 мая 2023 года 11:05
Индийская госкомпания Oil and Natural Gas Corp. (с) намерена вложить 1 трлн рупий ($12,1 млрд) до 2030 года в проекты в сфере "зеленой" энергетики.
ONGC планирует, что к 2030 году ее портфель будет включать в себя проекты возобновляемой энергетики совокупной мощностью... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:57
"Московская биржа" c 5 июня сможет проводить дискретные аукционы по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам, говорится в сообщении торговой площадки.
Сейчас технология дискретных аукционов применяется только к ценным бумагам из базы расчета Индекса... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:49
ЦБ РФ продал валюту расчетами 29 мая на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
В период с 10 мая по 6 июня плановый... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:44
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания.
Реестр для получения дивидендов составляется по данным на 11 июля 2023 года.
Годовое собрание акционеров пройдёт... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:38
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 792,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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30 мая 2023 года 10:37
ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") в январе-марте 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 4,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла на 22,7% - до 32,7... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:29
Единые стандарты предоставления компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ для федеральных льготников начнут действовать с 1 июля, сообщает сайт правительства РФ.
Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
Правила будут действовать для... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,11 пункта (0,077%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2734,11 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,19 пункта (0,3%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:20
Группа S8 Capital Армена Саркисяна консолидирует все больше шинных активов. Вслед за калужским заводом немецкой Continental, S8 приобрела российского производителя "Кордиант" с тремя предприятиями в Омске и Ярославле, пишет КоммерсантЪ".
В результате сделки группа по... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:12
Экономика Азербайджана в 2023 году вырастет на 3%, в 2024 году - рост ускорится до 3,5%, считают аналитики российского Газпромбанка (ГПБ).
Основным драйвером экономического роста в стране остается ненефтяной сектор, говорится в обзоре ГПБ по итогам визита его... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением фондовых индикаторов на 1-1,3%.
Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 0,97% и составил 2705,47 пункта.
Индекс РТС к 10:01 мск рухнул на 1,26% - до 1050,82 пункта.
По итогам вчерашних торгов... читать дальше
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30 мая 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,98/82,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 мая 2023 года 09:57
Японская Toyota Motor Corp. в апреле увеличила производство на 13,8% относительно того же месяца прошлого года - до 787,8 тыс. автомобилей, что является рекордным показателем для компании, сообщается в её пресс-релизе.
В том числе выпуск машин на зарубежных предприятиях... читать дальше
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