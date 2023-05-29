Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2855 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,269 руб., максимальный - 11,308 руб. Было заключено 1962 сделки. Объем торгов составил 6031,41 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,281 руб. за юань.

29 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2855 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47414,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 577,260 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3153 руб. Минимальный курс юаня составил 11,274 руб., максимальный - 11,434 руб. Было заключено 36255... Минимальный курс юаня составил 11,274 руб., максимальный - 11,434 руб. Было заключено 36255... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9885 руб. Минимальный курс евро составил 85,54 руб., максимальный - 86,8075 руб. Было заключено 11642 сделки.... Минимальный курс евро составил 85,54 руб., максимальный - 86,8075 руб. Было заключено 11642 сделки.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", которые позволяют малым и средним предприятиям в сфере добычи и реализации минеральных подземных вод претендовать на господдержку, сообщается на... читать дальше

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Рынок акций РФ, подогретый корпоративными новостями и улучшением внешней фондовой конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны, завершил торги понедельника ростом. Индекс МосБиржи превысил в ходе торгов 2700... читать дальше

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Китайская State Grid шестой год подряд остается самым дорогим брендом среди электроэнергетических компаний мира с огромным отрывом от конкурентов, сообщает Brand Finance. Его стоимость за минувший год увеличилась на 2,2% - до $58,85 млрд. Это больше, чем суммарная... Его стоимость за минувший год увеличилась на 2,2% - до $58,85 млрд. Это больше, чем суммарная... читать дальше

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Производители сельхозпродукции ЕАЭС в апреле по сравнению с мартом этого года снизили цены на свою продукцию на 0,2%, сообщает ЕЭК. В годовом выражении стоимость стала меньше на 5,4%. В годовом выражении стоимость стала меньше на 5,4%. Согласно сообщению, по сравнению с декабрем прошлого года в апреле цены... Согласно сообщению, по сравнению с декабрем прошлого года в апреле цены... читать дальше

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Потребительский спрос в России постепенно увеличивается и уже приближается к докризисным уровням, сообщил на пресс-конференции директор департамента ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "С начала этого года мы видим восстановление потребительской активности, причем она носит такой... "С начала этого года мы видим восстановление потребительской активности, причем она носит такой... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне опасений в отношении спроса. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск составляет $76,6 за баррель, что на $0,35 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск составляет $76,6 за баррель, что на $0,35 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей...

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит с 1 января 2024 г. обратный акциз для производителей синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго сроком на десть лет. Документ... Документ... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,7 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,3 млрд руб. (эквивалент... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое состоится 30 июня в заочной форме, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль. Закрытие реестра на участие в собрании - 5... Закрытие реестра на участие в собрании - 5... читать дальше

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Правительство Великобритании обсуждает высокие цены на продовольствие с представителями отрасли, однако принудительно ограничивать стоимость продуктов питания не планирует, сообщает CNBC. "Если и будет какая-либо схема, направленная на снижение продовольственных цен для... "Если и будет какая-либо схема, направленная на снижение продовольственных цен для... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который устанавливает нулевой НДПИ при добыче газового конденсата на участках, расположенных на полуостровах Ямал или Гыданский (ЯНАО), при его направлении на производство... читать дальше

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Совет директоров "Детского мира" рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров, на котором будет приниматься этот вопрос, пройдет 30... Годовое собрание акционеров, на котором будет приниматься этот вопрос, пройдет 30... читать дальше

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Дополнительных закупок зерна в государственный интервенционный фонд пока не будет. Купленных ранее 3 млн тонн пшеницы достаточно, считают в Минсельхозе РФ. "Не будет увеличения (госфонда), 3 млн тонн закупили и достаточно", - заявил журналистам министр сельского... "Не будет увеличения (госфонда), 3 млн тонн закупили и достаточно", - заявил журналистам министр сельского... читать дальше

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