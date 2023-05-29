29 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2023
Это автоматическое сообщение.
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29 мая 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47414,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 577,260 млрд руб., или на...
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29 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3153 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,274 руб., максимальный - 11,434 руб. Было заключено 36255... читать дальше
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29 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9885 руб.
Минимальный курс евро составил 85,54 руб., максимальный - 86,8075 руб. Было заключено 11642 сделки.... читать дальше
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29 мая 2023 года 19:02
Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", которые позволяют малым и средним предприятиям в сфере добычи и реализации минеральных подземных вод претендовать на господдержку, сообщается на... читать дальше
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29 мая 2023 года 18:59
Рынок акций РФ, подогретый корпоративными новостями и улучшением внешней фондовой конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны, завершил торги понедельника ростом. Индекс МосБиржи превысил в ходе торгов 2700... читать дальше
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29 мая 2023 года 18:54
Китайская State Grid шестой год подряд остается самым дорогим брендом среди электроэнергетических компаний мира с огромным отрывом от конкурентов, сообщает Brand Finance.
Его стоимость за минувший год увеличилась на 2,2% - до $58,85 млрд. Это больше, чем суммарная... читать дальше
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29 мая 2023 года 18:47
Производители сельхозпродукции ЕАЭС в апреле по сравнению с мартом этого года снизили цены на свою продукцию на 0,2%, сообщает ЕЭК.
В годовом выражении стоимость стала меньше на 5,4%.
Согласно сообщению, по сравнению с декабрем прошлого года в апреле цены... читать дальше
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29 мая 2023 года 18:38
Потребительский спрос в России постепенно увеличивается и уже приближается к докризисным уровням, сообщил на пресс-конференции директор департамента ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"С начала этого года мы видим восстановление потребительской активности, причем она носит такой... читать дальше
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29 мая 2023 года 18:30
Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне опасений в отношении спроса.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск составляет $76,6 за баррель, что на $0,35 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей...
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29 мая 2023 года 18:21
Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит с 1 января 2024 г. обратный акциз для производителей синтетического каучука при заключении ими соглашения с Минэнерго сроком на десть лет.
Документ... читать дальше
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29 мая 2023 года 18:12
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,7 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,3 млрд руб. (эквивалент... читать дальше
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29 мая 2023 года 18:08
Совет директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое состоится 30 июня в заочной форме, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль.
Закрытие реестра на участие в собрании - 5... читать дальше
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29 мая 2023 года 17:55
Правительство Великобритании обсуждает высокие цены на продовольствие с представителями отрасли, однако принудительно ограничивать стоимость продуктов питания не планирует, сообщает CNBC.
"Если и будет какая-либо схема, направленная на снижение продовольственных цен для... читать дальше
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29 мая 2023 года 17:44
Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который устанавливает нулевой НДПИ при добыче газового конденсата на участках, расположенных на полуостровах Ямал или Гыданский (ЯНАО), при его направлении на производство... читать дальше
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29 мая 2023 года 17:32
Совет директоров "Детского мира" рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, говорится в сообщении компании.
Годовое собрание акционеров, на котором будет приниматься этот вопрос, пройдет 30... читать дальше
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29 мая 2023 года 17:21
Дополнительных закупок зерна в государственный интервенционный фонд пока не будет. Купленных ранее 3 млн тонн пшеницы достаточно, считают в Минсельхозе РФ.
"Не будет увеличения (госфонда), 3 млн тонн закупили и достаточно", - заявил журналистам министр сельского... читать дальше
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