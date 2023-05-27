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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,9667 руб., евро - 85,919 руб.
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27 мая 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,9667 руб., евро - 85,919 руб.
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27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 79,9667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 85,919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,23 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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