ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,9667 руб., евро - 85,919 руб.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bank of New York Mellon перестанет быть депозитарием ADR-программы Polymetal, сообщила компания. Банк уведомил об этом компанию в пятницу. В соответствии с депозитарным соглашением, Bank of New York Mellon свернет ADR-программу не ранее чем через 30 дней после уведомления... читать дальше