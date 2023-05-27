ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,9667 руб., евро - 85,919 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 85,919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,23 коп.

27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 79,9667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп.

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Более половины жителей Великобритании выступают сейчас за более близкие отношения с ЕС, свидетельствуют данные опроса, опубликованные The Guardian. Издание приводит результаты опроса, проведенного агентством Focaldata, согласно которым 53% из 10,1 тыс. опрошенных... Издание приводит результаты опроса, проведенного агентством Focaldata, согласно которым 53% из 10,1 тыс. опрошенных... читать дальше

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В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%, следует из данных Nilson Report. Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял $14,109 млрд, а у китайского игрока -... читать дальше

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Тюменская область получит более 244 млн рублей на закупку оборудования для медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ. Средства поступят из резервного фонда кабмина и помогут дооснастить... Средства поступят из резервного фонда кабмина и помогут дооснастить... читать дальше

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Минимальное количество магазинов смогут вскоре рассчитать региональные власти для своих территорий. Минпромторг определил коэффициенты, которые должны использоваться в расчетах, пишет "Российская газета". Ранее базовыми значениями было 202 кв.м на 1000 жителей... Ранее базовыми значениями было 202 кв.м на 1000 жителей... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что их компетентность, ответственное отношение к делу позволяют добиваться высоких результатов, обеспечивать технологический суверенитет,... читать дальше

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Строительно-монтажные работы на трех метромостах, соединяющих Большую кольцевую линию (БКЛ) метро и электродепо "Аминьевское", полностью выполнены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Завершено... "Завершено... читать дальше

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что переговорщики-республиканцы и Белый дом стали ближе к соглашению на переговорах о потолке госдолга США, сообщило в субботу издание Politico. Маккарти заявил журналистам, что стороны "ближе к соглашению сейчас... потому... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 79,9667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 85,919 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 85,919 руб. По сравнению с...

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Тарифы платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Белоруссии увеличатся с 1 июня. Соответствующее решение содержится в постановлении министерства транспорта и коммуникаций, текст которого опубликован сегодня на Национальном правовом... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана. "Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", -... "Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", -... читать дальше

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Bank of New York Mellon перестанет быть депозитарием ADR-программы Polymetal, сообщила компания. Банк уведомил об этом компанию в пятницу. В соответствии с депозитарным соглашением, Bank of New York Mellon свернет ADR-программу не ранее чем через 30 дней после уведомления... читать дальше

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Финансовые резервы США должны закончиться к 5 июня, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен. "Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если Конгресс не... "Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если Конгресс не... читать дальше

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Поставки аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году увеличились на 10% и составили $8 млрд, тенденция к росту сохраняется и в этом году, сообщил в субботу заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. "Наши поставки продукции... "Наши поставки продукции... читать дальше

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Иранская Meraj Airlines с 26 мая запустила прямые рейсы из Тегерана в Петербург, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). "Аэропорт "Пулково" обслужил первый рейс авиакомпании Meraj Airlines. С 26... "Аэропорт "Пулково" обслужил первый рейс авиакомпании Meraj Airlines. С 26... читать дальше

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ООО "Газпром трансгаз Казань" не меняло планы по подготовке к строительству второй нитки газопровода Можга-Елабуга для расширения поставок в один из наиболее газоемких регионов России - Татарстан, сообщил "Интерфаксу" глава компании Рустем Усманов на Российском... читать дальше

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Российские компании, выпускающие средства защиты растений (СЗР), считают необходимым ввести квоты на импорт этой продукции. Это предложение прозвучало от исполнительного директора Союза производителей химических средств защиты растений Владимира Алгинина на встрече президента РФ... читать дальше

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