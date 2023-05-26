ЦБ РФ установил курс евро с 27 мая в размере 85,919 руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 85,919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,23 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9782 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3048 руб. Минимальный курс юаня составил 11,286 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 26020 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,286 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 26020 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 113,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9182 руб. Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,2225 руб. Было... Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,2225 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне коррекции нефти вверх и позитива на внешних площадках. Реакция на введение Японией новых антироссийских санкций оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2680 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года. В... В... читать дальше

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Правительство РФ готовит предложение о коррекции нормы закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) о замене товара при поставках по госзакупкам в случае форс-мажора, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал переход на добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, отправляющихся на экспорт. С таким предложением в ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обратился председатель совета... С таким предложением в ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обратился председатель совета... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин просит Минздрав России ускорить рассмотрение с коллегами по Евразийскому экономическому союзу и с российскими ведомствами упрощение правил регистрации лекарственных средств. В ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной... В ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе. Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей... Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение предпринимателей продлить после 2023 года мораторий на привлечение к административной ответственности резидентов РФ (компании и граждане) за нарушения валютного законодательства, вызванные санкциями. "Во всяком случае... "Во всяком случае... читать дальше

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Механизм софинансирования проектов промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), утвержденный в рамках прошедшего на этой неделе заседания Высшего евразийского экономического совета, предусматривает ежегодное выделение на эти цели из бюджета объединения около... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9717 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2775 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2775 руб. Была... читать дальше

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Qiwi в первом квартале 2023 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,6% - до 8,6 млрд рублей по сравнению с 6,3 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая прибыль в январе-марте текущего года выросла в... Скорректированная чистая прибыль в январе-марте текущего года выросла в... читать дальше

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Льготные кредиты на покупку иностранных морских судов нужны, но приоритет необходимо отдавать строительству судов на российских верфях, считает президент РФ Владимир Путин. Просьбу ускорить принятие постановления правительства РФ о субсидировании приобретения... Просьбу ускорить принятие постановления правительства РФ о субсидировании приобретения... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает перспективным переход на расчеты в национальных валютах с Бразилией. Путин сделал перерыв во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что был вынужден отлучиться для телефонного... Путин сделал перерыв во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что был вынужден отлучиться для телефонного... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 59,2 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в лучшую сторону по сравнению с... читать дальше

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Фондовые индексы США начали сессию в пятницу подъемом, несмотря на данные об ускорении инфляции в стране. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей близки к... Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей близки к... читать дальше

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