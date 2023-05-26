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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,9667 руб.
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26 мая 2023 года 16:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,9667 руб.
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26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 79,9667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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