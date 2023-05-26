.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 993,7 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
"Опора" и Генпрокуратура подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес
Деловое объединение "Опора России" совместно с Генпрокуратурой подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Предлагается изменить систему по пяти пунктам, пишут "Ведомости". Во-первых, изменить порядок возбуждения...
 
Типографии переходят на производство упаковки
Типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха, рассказали "Известиям" представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса. Это подтвердили и участники полиграфического рынка, отметив, что упаковка - перспективное...
 
Помогут ли "молочные талоны" спасти от затоваривания
Производители молока в РФ жалуются на затоваривание складов из-за падения внутреннего потребительского спроса и трудностей с экспортом, пишет "Независимая газета". Цены на молочные продукты снижаются, а рассчитанное на длительное хранение сухое...
 
26 мая 2023 года 10:38

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 993,7 млрд руб.

 0
26 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 мая по данным на начало операционного дня выросло до 993,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 965,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 мая 2023 года 13:38
В Госдуму внесен законопроект о создании социального банковского вклада, предельная сумма такого вклада - 50 тыс. руб.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании в РФ социального банковского вклада, его максимальный размер составит 50 тыс. руб., процентная ставка - не ниже ставки ЦБ плюс 1 п.п., проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не подлежат...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 13:30
Michelin продала свой бизнес в РФ местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"
Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, продала российский бизнес местному дистрибьютору ряда шинных марок - ООО "Пауэр Интернэшнл-шины".

Как сообщила пресс-служба французской компании,...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 13:21
Железная руда дешевеет из-за сокращения спроса со стороны Китая
Цены на железную руду продолжают снижаться из-за сокращения спроса со стороны Китая.

Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский порт Тяньцзинь в пятницу опустились до $98,5 за тонну, минимума с ноября 2022 года.

Trading...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 26 мая растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,41 пункта (0,506%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2663,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2664,48 (+0,55%) пункта,...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 13:15
АФК "Система" установила ставку 11-26-го купонов облигаций 001Р-16 на уровне 10,3%
АФК "Система" установила ставку 11-26-го купонов облигаций серии 001Р-16 на уровне 10,3% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,1% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, купоны...
.
26 мая 2023 года 13:12
С 31 мая экспортная пошлина на пшеницу из РФ снижается на 2,6%
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 мая составит 4 тыс. 525,4 рубля против 4 тыс. 644,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Темпы падения пошлины ускорились до 2,6% с 1,8%. Ставка снижается восьмую неделю подряд.

Пошлина на ячмень уменьшится до 1...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 82,296 руб.
Минимальное значение за неделю (с 19 мая по 26 мая) - 82,296 руб. за доллар, максимальное значение - 83,3557 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,06 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
26 мая 2023 года 13:04
Выбросы парниковых газов в РФ сократились на 46% с 1990 года по 2021 год
Объемы выбросов парниковых газов в России сократились почти на 46% в период между 1990 и 2021 годом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Продолжаем работу и в рамках Монреальского протокола, направленного на защиту озонового слоя. По данным национального кадастра...
.
26 мая 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 83,46/89,4 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,46/89,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал на 61...
.
26 мая 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 77/82,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77/82,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 50 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
26 мая 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 26 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,4/80,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,4/80,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
.
26 мая 2023 года 12:56
Песков: Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий
Великобритания и другие государства должны немедленно разморозить российские активы без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 12:53
Научно-технический центр "Заслон" завершил размещение дебютных облигаций на 1 млрд руб.
Научно-технический центр АО "Заслон" завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Размещение началось 20 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,50% годовых, ей соответствует доходность к...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 12:39
По оценке Goldman Sachs, средства Минфина США закончатся 9 июня
Финансовые резервы Минфина США 2 июня будут едва превышать $30 млрд, а к 9 июня закончатся совсем, прогнозируют экономисты Goldman Sachs Алек Филипс и Тим Крупа.

При этом они оптимистично оценивают вероятность заключения сделки о повышении лимита на государственные...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 12:32
Квартальная чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила почти $286 млн против убытка годом ранее
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года, сообщила компания.

Показатель EBITDA в 1-м квартале вырос почти в 2,4 раза - до $452,5 млн.

Выручка на...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 12:24
Европейские фондовые рынки торгуются разнонаправленно
Европейские рынки акций не показывают единой динамики после падения накануне. Инвесторы оценивают перспективы разрешения ситуации вокруг госдолга США, статистику розничных продаж в Великобритании и корпоративные новости.

Представители Белого дома и республиканского...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.