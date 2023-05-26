26 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Апрель 2023
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Май 2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Май 2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Апрель 2023
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Апрель 2023
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2023
Это автоматическое сообщение.
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26 мая 2023 года 13:38
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании в РФ социального банковского вклада, его максимальный размер составит 50 тыс. руб., процентная ставка - не ниже ставки ЦБ плюс 1 п.п., проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не подлежат... читать дальше
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26 мая 2023 года 13:30
Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, продала российский бизнес местному дистрибьютору ряда шинных марок - ООО "Пауэр Интернэшнл-шины".
Как сообщила пресс-служба французской компании,... читать дальше
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26 мая 2023 года 13:21
Цены на железную руду продолжают снижаться из-за сокращения спроса со стороны Китая.
Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский порт Тяньцзинь в пятницу опустились до $98,5 за тонну, минимума с ноября 2022 года.
Trading... читать дальше
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26 мая 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,41 пункта (0,506%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2663,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2664,48 (+0,55%) пункта,... читать дальше
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26 мая 2023 года 13:15
АФК "Система" установила ставку 11-26-го купонов облигаций серии 001Р-16 на уровне 10,3% годовых, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,1% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, купоны...
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26 мая 2023 года 13:12
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 31 мая составит 4 тыс. 525,4 рубля против 4 тыс. 644,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Темпы падения пошлины ускорились до 2,6% с 1,8%. Ставка снижается восьмую неделю подряд.
Пошлина на ячмень уменьшится до 1... читать дальше
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26 мая 2023 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 19 мая по 26 мая) - 82,296 руб. за доллар, максимальное значение - 83,3557 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,06 руб.
Это автоматическое сообщение.
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26 мая 2023 года 13:04
Объемы выбросов парниковых газов в России сократились почти на 46% в период между 1990 и 2021 годом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Продолжаем работу и в рамках Монреальского протокола, направленного на защиту озонового слоя. По данным национального кадастра...
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26 мая 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,46/89,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал на 61...
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26 мая 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77/82,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 50 коп., Cредний курс продажи упал на...
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26 мая 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,4/80,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
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26 мая 2023 года 12:56
Великобритания и другие государства должны немедленно разморозить российские активы без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без... читать дальше
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26 мая 2023 года 12:53
Научно-технический центр АО "Заслон" завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Размещение началось 20 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,50% годовых, ей соответствует доходность к... читать дальше
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26 мая 2023 года 12:39
Финансовые резервы Минфина США 2 июня будут едва превышать $30 млрд, а к 9 июня закончатся совсем, прогнозируют экономисты Goldman Sachs Алек Филипс и Тим Крупа.
При этом они оптимистично оценивают вероятность заключения сделки о повышении лимита на государственные... читать дальше
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26 мая 2023 года 12:32
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года, сообщила компания.
Показатель EBITDA в 1-м квартале вырос почти в 2,4 раза - до $452,5 млн.
Выручка на... читать дальше
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26 мая 2023 года 12:24
Европейские рынки акций не показывают единой динамики после падения накануне. Инвесторы оценивают перспективы разрешения ситуации вокруг госдолга США, статистику розничных продаж в Великобритании и корпоративные новости.
Представители Белого дома и республиканского... читать дальше
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