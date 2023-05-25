25 мая 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2023
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Май 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 мая
|15:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 мая
Это автоматическое сообщение.
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25 мая 2023 года 10:42
В 1-м финквартале, завершившемся 30 апреля, американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль на 26% - до $2,04 млрд по сравнению с $1,62 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,82 с... читать дальше
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25 мая 2023 года 10:34
Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 3,8%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.
Таким образом, китайское правительство увеличивает размер пенсионных выплат по старости уже 19 лет подряд, отмечает агентство... читать дальше
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25 мая 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,85 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2654,14 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,13 пункта (0,108%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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25 мая 2023 года 10:26
ЦБ РФ продал валюту расчетами 24 мая на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
В период с 10 мая по 6 июня плановый... читать дальше
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25 мая 2023 года 10:19
TCS Group в первом квартале 2023 года получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 11,6 раза превышает прибыль за аналогичный период 2022 года (1,4 млрд рублей), говорится в сообщении группы.
Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков,... читать дальше
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25 мая 2023 года 10:11
По итогам 1-го квартала т.г. ВВП Германии снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные... читать дальше
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25 мая 2023 года 10:09
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 965,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 мая 2023 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в зеленой зоне на дивидендных ожиданиях.
Вчерашнее падение фондовых рынков Европы стало наихудшим за 2 месяца.
Американские фондовые индикаторы снизились в среду, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую... читать дальше
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25 мая 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,18/81,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 мая 2023 года 09:57
Несмотря на снижение активности на рынке недвижимости, объем вложенных в развитие новой Москвы инвестиций составит по итогам года порядка 530 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в четверг.
"Новая Москва остается... читать дальше
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25 мая 2023 года 09:49
Вице-премьер РФ Александр Новак не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, сообщил он в интервью газете "Известия".
"Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то... читать дальше
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25 мая 2023 года 09:34
Инвестиции в сырьевой индекс S&P GSCI, в расчет которого входят фьючерсные контракты на энергоносители, металлы и зерно, могут принести более 30% прибыли в течение следующих двенадцати месяцев, полагают аналитики Goldman Sachs.
Все сырьевые товары недавно прошли через... читать дальше
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25 мая 2023 года 09:26
Государственные расходы на информационные технологии в 2023 году вырастут на 7,6% и составят около $590 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.
"Правительства все чаще тратят свои ИТ-бюджеты на замену устаревших приложений", - отмечает главный... читать дальше
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25 мая 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 мая составили по Российской Федерации 4185,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3971,4 млрд руб.
На начало... читать дальше
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25 мая 2023 года 09:19
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.
Трейдеры оценивают протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавший, что ряд руководителей американского ЦБ считают необходимым дальнейшее ужесточение... читать дальше
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25 мая 2023 года 09:16
5 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-468 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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