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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,9669 руб., курс евро - 86,1995 руб.
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25 мая 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,9669 руб., курс евро - 86,1995 руб.
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25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 79,9669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,96 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 86,1995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,07 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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