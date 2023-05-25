ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,9669 руб., курс евро - 86,1995 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 86,1995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,07 коп.

25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 79,9669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,96 коп.

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В 1-м финквартале, завершившемся 30 апреля, американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль на 26% - до $2,04 млрд по сравнению с $1,62 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,82 с... читать дальше

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Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 3,8%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения. Таким образом, китайское правительство увеличивает размер пенсионных выплат по старости уже 19 лет подряд, отмечает агентство... Таким образом, китайское правительство увеличивает размер пенсионных выплат по старости уже 19 лет подряд, отмечает агентство... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,85 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2654,14 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,13 пункта (0,108%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,13 пункта (0,108%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 24 мая на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 10 мая по 6 июня плановый... В период с 10 мая по 6 июня плановый... читать дальше

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TCS Group в первом квартале 2023 года получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 11,6 раза превышает прибыль за аналогичный период 2022 года (1,4 млрд рублей), говорится в сообщении группы. Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков,... Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков,... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. ВВП Германии снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные... Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 965,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в зеленой зоне на дивидендных ожиданиях. Вчерашнее падение фондовых рынков Европы стало наихудшим за 2 месяца. Вчерашнее падение фондовых рынков Европы стало наихудшим за 2 месяца. Американские фондовые индикаторы снизились в среду, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую... Американские фондовые индикаторы снизились в среду, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,18/81,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...

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Несмотря на снижение активности на рынке недвижимости, объем вложенных в развитие новой Москвы инвестиций составит по итогам года порядка 530 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в четверг. "Новая Москва остается... "Новая Москва остается... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, сообщил он в интервью газете "Известия". "Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то... "Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то... читать дальше

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Инвестиции в сырьевой индекс S&P GSCI, в расчет которого входят фьючерсные контракты на энергоносители, металлы и зерно, могут принести более 30% прибыли в течение следующих двенадцати месяцев, полагают аналитики Goldman Sachs. Все сырьевые товары недавно прошли через... Все сырьевые товары недавно прошли через... читать дальше

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Государственные расходы на информационные технологии в 2023 году вырастут на 7,6% и составят около $590 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. "Правительства все чаще тратят свои ИТ-бюджеты на замену устаревших приложений", - отмечает главный... "Правительства все чаще тратят свои ИТ-бюджеты на замену устаревших приложений", - отмечает главный... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 мая составили по Российской Федерации 4185,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3971,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене. Трейдеры оценивают протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавший, что ряд руководителей американского ЦБ считают необходимым дальнейшее ужесточение... Трейдеры оценивают протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавший, что ряд руководителей американского ЦБ считают необходимым дальнейшее ужесточение... читать дальше

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5 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-468 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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