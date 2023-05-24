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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3287 руб.
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24 мая 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3287 руб.

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24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 176 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3287 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,295 руб., максимальный - 11,36 руб. Была заключена 29241 сделка. Объем торгов составил 82700,81 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,325 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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