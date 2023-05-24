ЦБ РФ установил курс евро с 25 мая в размере 86,1995 руб.

24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 86,1995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,07 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46520,315 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 245,998 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2452 руб. Минимальный курс евро составил 85,9225 руб., максимальный - 86,675 руб. Было заключено 10526... Минимальный курс евро составил 85,9225 руб., максимальный - 86,675 руб. Было заключено 10526... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1388 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0254 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,85 руб., максимальный - 80,33 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,85 руб., максимальный - 80,33 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 176 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3287 руб. Минимальный курс юаня составил 11,295 руб., максимальный - 11,36 руб. Была заключена 29241 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,295 руб., максимальный - 11,36 руб. Была заключена 29241 сделка.... читать дальше

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Банк России с учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора решил не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, говорится в сообщении регулятора. Так, не будет продлена... Так, не будет продлена... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период 16 по 22 мая снизились в среднем на 1,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 15 мая снижение цен составило 0,9%. Огурцы подешевели на 11,8%, помидоры - на7,3%, бананы - на 1,3%. В то же время... Огурцы подешевели на 11,8%, помидоры - на7,3%, бананы - на 1,3%. В то же время... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за апрель снизилась на 7,2%, или на 53,6 млн рублей, составив на 1 мая 2023 г. 695,5 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте долги по зарплате сократились на... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2023 года выросли на 2,4% относительно предыдущего месяца после роста на 2,6% в марте, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в апреле... В годовом выражении цены промпроизводителей в апреле... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 16 по 22 мая 2023 г.подорожал на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 15 мая бензин подорожал на 0,2%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 22 мая подросла на 14 коп.... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 22 мая подросла на 14 коп.... читать дальше

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За период с 16 по 22 мая инфляция составила 0,04% - Росстат За период с 16 по 22 мая 2023 года потребительские цены повысились на 0,04%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 15 мая потребительские цены также повысились на 0,04%. С начала месяца цены выросли на 0,13%, с начала года повысились на... С начала месяца цены выросли на 0,13%, с начала года повысились на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительным ростом индексов, завершил среду на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,5% и составил 2654,99 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,5% и составил 2654,99 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,57% - до 1043,95 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,57% - до 1043,95 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Банк России намерен продлить до конца 2023 года право кредитных и некредитных финансовых организаций не раскрывать чувствительную информацию за некоторыми изъятиями, но собирается с 1 июля вернуться к раскрытию данных о факте реорганизаций, говорится в сообщении... читать дальше

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Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила в среду, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований. Она отметила, что намерена представить более точные оценки в "ближайшем будущем", сообщает... Она отметила, что намерена представить более точные оценки в "ближайшем будущем", сообщает... читать дальше

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Инфляция в Великобритании оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и потребуется больше времени, чтобы добиться ее существенного замедления, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. Тем не менее, он полагает, что у британского ЦБ все еще есть шансы добиться снижения... Тем не менее, он полагает, что у британского ЦБ все еще есть шансы добиться снижения... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили подъем после публикации еженедельных данных о состоянии запасов топлива в США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск подорожали на $1,37 (1,8%) - до $78,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль... Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск подорожали на $1,37 (1,8%) - до $78,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9891 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,85 руб., максимальный - 80,35 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,85 руб., максимальный - 80,35 руб. Было заключено... читать дальше

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