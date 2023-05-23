Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5343 руб.

Минимальный курс евро составил 86,015 руб., максимальный - 87,0325 руб. Было заключено 9292 сделки. Объем торгов составил 31739,48 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,7 руб. за евро.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5343 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5343 руб. Минимальный курс евро составил 86,015 руб., максимальный - 87,0325 руб. Было заключено 9292 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,015 руб., максимальный - 87,0325 руб. Было заключено 9292 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1642 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,76 руб., максимальный - 80,4775 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,76 руб., максимальный - 80,4775 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3463 руб. Минимальный курс юаня составил 11,283 руб., максимальный - 11,422 руб. Было заключено 41684 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,283 руб., максимальный - 11,422 руб. Было заключено 41684 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне растущей нефти. Лидерами роста выступили бумаги ВТБ, Сбербанка и "НОВАТЭКа". Тем временем внешние фондовые площадки снизились из-за нерешенности вопроса с повышением потолка госдолга США и "ястребиных" заявлений представителей... читать дальше

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АПРИ "Флай Плэнинг" 25 мая начнет доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала, говорится в сообщении компании. Московская биржа 22 мая зарегистрировала допэмиссию. Московская биржа 22 мая зарегистрировала допэмиссию. Основной выпуск 4-летних облигаций серии... Основной выпуск 4-летних облигаций серии... читать дальше

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Аналитики центра "СовЭкон" повысили прогноз урожая пшеницы в РФ в 2023 году на 1,2 млн тонн - до 88 млн тонн. "Прогнозируемые сборы ниже рекордных показателей прошлого года, но на 7% превышают средний показатель за пять лет", - говорится в сообщении центра. Прогноз был... Прогноз был... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding планирует уволить 7% сотрудников подразделения облачных сервисов Cloud Intelligence Group в преддверии запланированного первичного размещения акций этого бизнеса, пишет CNBC со ссылкой на информированный источник. По... По... читать дальше

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Международное энергетическое агентство (МЭА) зачастую ошибается при составлении прогнозов и тем самым создает нестабильность на энергетическом рынке, заявил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман. "Есть такая организация - МЭА. Думаю, она... "Есть такая организация - МЭА. Думаю, она... читать дальше

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Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции на 150 тыс. тонн, до 500 тыс. тонн. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru. О том, что Россия и Турция договорились об увеличении квоты на поставки турецких томатов на 150... О том, что Россия и Турция договорились об увеличении квоты на поставки турецких томатов на 150... читать дальше

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АО "Эталон-финанс" 25 мая начнет доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Цене соответствует доходность к оферте в феврале 2026 года на уровне 13,91% годовых. Цене соответствует доходность к оферте в феврале 2026 года на уровне 13,91% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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Сбербанк России с 10:00 мск 25 мая до 15:00 мск 26 мая проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002P-SBER44 индикативного объема, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - около 9,35% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона - около 9,35% годовых, что... читать дальше

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Цены на золото снижаются сегодня, демонстрируя отрицательную динамику в ходе пятой сессии из последних шести. Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:52 мск понизились на 0,34%, до $1970,4 за тройскую унцию. Золото торгуется ниже... Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:52 мск понизились на 0,34%, до $1970,4 за тройскую унцию. Золото торгуется ниже... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1613 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,7475 руб., максимальный - 80,4725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,7475 руб., максимальный - 80,4725 руб. Было... читать дальше

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Компания "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Valio, завершила реализацию проекта на заводе по производству сыров в Подмосковье. Инвестиции в него составили 90 млн рублей, сообщается в пресс-релизе компании. На заводе введена в... На заводе введена в... читать дальше

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Продажи новых домов в США в апреле выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень с марта 2022 года. Согласно пересмотренным данным, в марте 2023 года... Согласно пересмотренным данным, в марте 2023 года... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому клиринговые организации в случае банкротства участника клиринга получат возможность оставить обеспечение себе, в то время как согласно действующему законодательству обеспечение необходимо продать за два... читать дальше

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