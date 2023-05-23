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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3463 руб.
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23 мая 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3463 руб.
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23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3463 руб. Минимальный курс юаня составил 11,283 руб., максимальный - 11,422 руб. Было заключено 41684 сделки. Объем торгов составил 91834,52 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,335 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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