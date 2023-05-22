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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,4614 руб.
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22 мая 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,4614 руб.
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22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4614 руб. Минимальный курс евро составил 86,2775 руб., максимальный - 87,0425 руб. Было заключено 3435 сделок. Объем торгов составил 12687,43 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,605 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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