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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
В Госдуме дорабатывается законопроект о самозапрете кредитов
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" рассказал в интервью "Российской газете" о том, как продвигаются законопроекты самозапрета на кредиты, о внедрении механизма...
 
В интернете появляются новые виды мошенничества
Число фишинговых атак за первые четыре месяца 2023 года увеличилось на 26% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила компания "РТК Солар" в аналитическом исследовании на базе сервиса мониторинга внешних угроз Solar Aura. Действия...
 
Требования к комплектации беспилотников предлагают унифицировать
Перечень обязательного оборудования, которым должны оснащаться все российские беспилотники, был направлен в Минпромторг, Минтранс и ассоциацию производителей беспилотников "Аэронекст" 19 апреля. Росавиация предложила закрепить эти требования в...
 
22 мая 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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22 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Объем строительства в еврозоне Март 2023
17:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Май 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
22 мая 2023 года 15:01
Совкомбанк установил ставку 12-го купона облигаций БО-05 в размере 8%
Совкомбанк установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-05 в размере 8% годовых, говорится в сообщении банка.

Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,9% годовых. По выпуску 6 июня предстоит...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:59
ГТЛК приняла решение выплатить купон и часть номинала облигаций 001Р-05 в рублях
ГТЛК приняла решение выплатить 23-й купон и провести очередную часть частично-досрочного погашения по выпуску облигаций серии 001Р-05 в рублях, говорится в сообщениях компании.

"Произвести 24 мая 2023 года выплату 23-го купонного дохода, а также части номинальной...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:57
Страны Центральной Азии восстанавливают экспорт газа в КНР
Поставщики из Центральной Азии по мере завершения отопительного сезона восстанавливают объемы экспорта природного газа по трубопроводам в Китай.

По данным национальной таможни, в марте поставки выросли до 5,48 млрд куб. м (после 4,5 млрд куб. м в январе и 4,6 млрд куб....    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:46
В апреле пассажиропоток "Домодедово" вырос на 32%
Пассажиропоток "Домодедово" в апреле 2023 года вырос на 32% (год к году) до 1,6 млн человек, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Трафик на международных воздушных линиях стал больше на 62% и составил 582 тыс. человек. Динамичный рост зафиксирован на рейсах в Дубай,...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 22 мая растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,53 пункта (0,363%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2635,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2652,09 (+0,99%) пункта,...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:37
Нефть перешла к слабому росту
Цены на нефть начали слабо расти днем в понедельник, внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров по вопросу лимита госдолга США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 мск подорожали на $0,07 (0,09%) - до $75,65 за...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:31
Кредитование сезонных полевых работ в АПК выросло на 3,1% - Минсельхоз РФ
Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 17 мая направили на кредитование сезонных полевых работ 396,9 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 272,6 млрд рублей...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:23
Песков: нежелание ЕС переподключать РСХБ к SWIFT осложняет выполнение "зерновой сделки"
Нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение "зерновой сделки", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия организации объединенных наций и господина Гутерриша,...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:17
Газпромбанк 24 мая начнет второе доразмещение бондов серии 001Р-26 на 1 млрд руб. по цене 101,75% номинала
зпромбанк 24 мая планирует начать размещение дополнительного выпуска №2 облигаций серии 001Р-26 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Цена доразмещения составит 101,75% от номинала.

Датой окончания размещения станет наиболее ранняя...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:16
ГК "Автодор" 2 июня начнет размещение облигаций на 1,8 млрд рублей в пользу Минфина
ГК "Автодор" 2 июня начнет размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ.

Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена...    читать дальше
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22 мая 2023 года 14:08
Ford подтвердил прогноз скорректированной EBIT на 2023 г. на уровне $9-11 млрд
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. подтвердил прогноз скорректированной прибыли без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) на 2023 год на уровне $9-11 млрд.

Прогноз свободного денежного потока без учета разовых факторов подтвержден на уровне около $6...    читать дальше
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22 мая 2023 года 13:59
Добыча угля в Китае выросла в январе-апреле на 4,8%
Производство угля в Китае в январе-апреле выросло на 4,8% относительно того же периода прошлого года и достигло 1,53 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце в стране было добыто 380 млн тонн угля, что...    читать дальше
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22 мая 2023 года 13:52
Рынки акций АТР, кроме австралийского, закрылись на позитиве
По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, исключением стал австралийский рынок.

Инвесторы ждали продолжения переговоров по повышению лимита на госзаимствования в США и оценивали заявления главы Федеральной резервной...    читать дальше
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22 мая 2023 года 13:43
В январе-апреле Китай увеличил выработку электроэнергии на 3,4%
Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-апреле вырос на 3,4% в годовом сравнении до 2,73 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны.

В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 6,1% - до 658,4 млрд...    читать дальше
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22 мая 2023 года 13:36
"Мосрегионлифт" готовит выпуск облигаций на 200 млн рублей
ООО "Мосрегионлифт" готовит выпуск облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4 года, говорится в сообщении компании.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, будет...    читать дальше
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22 мая 2023 года 13:35
Белоруссия договорилась с РФ о поэтапном разрешении на каботажные перевозки в 2023-2024 гг.
Белоруссия договорилась с РФ о поэтапном вхождении белорусских автоперевозчиков в систему каботажных перевозок на территории России, сообщил посол Минска в Москве Дмитрий Крутой.

"Инвестиционный каботаж, когда мы можем перевозить строительные грузы в рамках строящихся...    читать дальше
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