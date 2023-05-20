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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 79,9093 руб., евро - 86,277 руб.
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20 мая 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 79,9093 руб., евро - 86,277 руб.

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20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 79,9093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,73 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 86,277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,94 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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