ЦБ РФ установил курс евро с 20 мая в размере 86,277 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 86,277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,94 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 75 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3693 руб. Минимальный курс юаня составил 11,324 руб., максимальный - 11,435 руб. Было заключено 44635 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,324 руб., максимальный - 11,435 руб. Было заключено 44635 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9302 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,6525 руб., максимальный - 80,58 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 79,6525 руб., максимальный - 80,58 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3126 руб. Минимальный курс евро составил 86,0025 руб., максимальный - 86,7875 руб. Было заключено 9733... Минимальный курс евро составил 86,0025 руб., максимальный - 86,7875 руб. Было заключено 9733... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Негатив от новых западных антироссийских санкций компенсировался дивидендными новостями и оптимистичным настроем на внешних фондовых площадках. Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного... Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного... читать дальше

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Канада внесла сегодня в санкционные списки по России ряд физических и юридических лиц, в том числе уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, главу "Росатома" Алексея Лихачева и министерство образования и науки РФ. В списках, опубликованных на сайте... В списках, опубликованных на сайте... читать дальше

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Италия планирует создать суверенный фонд для поддержки важнейших частей своей экономики в условиях новой эры национальных интересов, пишет CNBC. Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, многие европейские страны не могли получить маски и другие средства... Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, многие европейские страны не могли получить маски и другие средства... читать дальше

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Участники рынка настороженно восприняли идею о возможности запустить торги цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на традиционных биржах, так как в данном случае рынок может перетечь от уже запущенных площадок (пока их пять) на традиционные биржи, но это только увеличит... читать дальше

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Нефть WTI перешла к небольшому снижению на торгах в пятницу, Brent остается в плюсе. Позитивные статданные по американской экономике, а также оптимизм в отношении решения проблемы лимита госдолга США, позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ВВП страны продолжит... Позитивные статданные по американской экономике, а также оптимизм в отношении решения проблемы лимита госдолга США, позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ВВП страны продолжит... читать дальше

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Petra Diamonds, разрабатывающая месторождения в Южной Африке и Танзании, в ходе пятого в этом году тендера, состоявшегося в мае, снизила продажи алмазов на 42%, выручив $42,1 млн, сообщила компания. При этом объем продаж сократился всего на 7% - было продано 468,8 тыс. карат... читать дальше

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США в пятницу включили в санкционные списки по России 46 физлиц и почти 200 компаний, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC). В частности, в обновленном санкционном списке фигурируют вице-премьер РФ Виктория Абрамченко,... В частности, в обновленном санкционном списке фигурируют вице-премьер РФ Виктория Абрамченко,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9518 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,7 руб., максимальный - 80,55 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,7 руб., максимальный - 80,55 руб. Было заключено... читать дальше

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Экономика США может однажды вернуться к ультранизким процентным ставкам, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. "Нет свидетельств того, что эра низких процентных ставок завершена", - сказал он, выступая на конференции. Федрезерв за... Федрезерв за... читать дальше

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Новикомбанк (дочерний банк "Ростеха") организует финансирование в объеме 10 млрд рублей для проекта по созданию производства электромобиля "Атом", сообщила пресс-служба кредитной организации. Соответствующее соглашение на полях форума "Россия - Исламский мир:... Соответствующее соглашение на полях форума "Россия - Исламский мир:... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирака Хайян Абдулгани провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении министерства нефти Ирака. "В ходе разговора его участники рассмотрели отношения... "В ходе разговора его участники рассмотрели отношения... читать дальше

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Рост российской экономики в 2023 году может достичь 2% (что является верхней границей прогноза ЦБ), заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на брифинге в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". "Могут быть достигнуты (2%... "Могут быть достигнуты (2%... читать дальше

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Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении семи десятков компаний, из них 69 - российские, сообщается в документе этого ведомства, опубликованном на сайте американского Федерального реестра. "Минторг вносит поправки в правила экспортного контроля, добавив в... "Минторг вносит поправки в правила экспортного контроля, добавив в... читать дальше

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