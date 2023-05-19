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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 20 мая в размере 86,277 руб.
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19 мая 2023 года 16:19

ЦБ РФ установил курс евро с 20 мая в размере 86,277 руб.

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19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 86,277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,94 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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