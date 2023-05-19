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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 79,9093 руб.
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19 мая 2023 года 16:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 79,9093 руб.
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19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 79,9093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,73 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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