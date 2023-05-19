Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3667 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,336 руб., максимальный - 11,432 руб. Было заключено 3117 сделок. Объем торгов составил 8349,66 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,338 руб. за юань.

19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3667 руб.

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Минсельхоз РФ планирует с ноября вводить ограничения на импорт зарубежных семян в страну, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи. По его словам, эти запреты будут некритичными. "С октября этого года мы планируем вводить,... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,54 пункта (0,21%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2627,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2631,7... читать дальше

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В Кремле признают отсутствие успеха в демографической политике, предпринимаемые меры пока не дали нужных результатов, но правительство РФ продолжит вести работу для улучшения ситуации. "Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это... "Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это... читать дальше

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ПАО "Инград" установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 12,07% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей компания разместила в мае 2022 года по ставке 15,31% годовых. По выпуску 31 мая предстоит исполнение... Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей компания разместила в мае 2022 года по ставке 15,31% годовых. По выпуску 31 мая предстоит исполнение... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,45/90,09 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,5/80,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,77/82,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" и выпуска облигаций компании на уровне АA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной... Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной... читать дальше

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Лидеры G7 договорились бороться против попыток обхода западных санкций против России, намерены усиливать экономическое давление, говорится в заявлении G7, распространенном в пятницу. "Мы будем и впредь предотвращать уклонение и обход наших мер против России", - подчеркивается в... читать дальше

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Европейские фондовые индексы повышаются в пятницу на позитивных статданных. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:22 мск в пятницу вырос на 0,68%, до 468,98 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:22 мск в пятницу вырос на 0,68%, до 468,98 пункта. Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,44%, германский... Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,44%, германский... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" и выпуска облигаций компании на уровне АA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен... Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен... читать дальше

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Минсельхоз может скорректировать прогноз сбора зерна в РФ в этом году в 123 млн тонн в большую сторону. Такую возможность не исключил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи. Напомнив, что прогноз ведомства по... Напомнив, что прогноз ведомства по... читать дальше

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Германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс", сообщила пресс-служба автопроизводителя. Компания завершила сделку по продаже долей в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая... Компания завершила сделку по продаже долей в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая... читать дальше

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Доля экспорта зерна из РФ с расчетами в нацвалютах в среднесрочной перспективе может достичь 30%, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи. "Обсуждаем с партнерами системное развитие сотрудничества, включая создание... "Обсуждаем с партнерами системное развитие сотрудничества, включая создание... читать дальше

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Экономике России к 2030 году потребуется еще 2,5 млн работников, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться ещё в 1... "Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться ещё в 1... читать дальше

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Сбербанк отмечает большой спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях, проблем с привлечением ликвидности в этой валюте не видит, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "С ликвидностью в юанях в целом все хорошо, то есть нам хватает, чтобы... "С ликвидностью в юанях в целом все хорошо, то есть нам хватает, чтобы... читать дальше

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