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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
Американские эксперты оценили санкционную политику против России как провальную
Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. В институте выделили два главных направления санкционного удара: ограничения против финансового...
 
При стройке домов увеличат использование металла
Минстрой утвердил дорожную карту по совершенствованию техрегулирования в строительстве с применением стальных конструкций на 2023-2026 годы. В том числе планируется увеличить применение металла в отрасли, сообщили "Известиям" в министерстве. В...
 
Установку камер на дорогах урегулирует закон
Госдума приняла в трех чтениях разработанный по поручению президента РФ закон, призванный защитить права автовладельцев. Закрытый перечень оснований для установки комплексов автоматической фиксации нарушений, обязательное предупреждение о камерах,...
 
19 мая 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Цены производителей в Германии Апрель 2023
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Март 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
19 мая 2023 года 13:17
Минсельхоз с октября планирует вводить "некритичные запреты" на импорт семян
Минсельхоз РФ планирует с ноября вводить ограничения на импорт зарубежных семян в страну, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи. По его словам, эти запреты будут некритичными. "С октября этого года мы планируем вводить,...    читать дальше
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19 мая 2023 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 19 мая движется разнонаправленно
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,54 пункта (0,21%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2627,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2631,7...    читать дальше
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19 мая 2023 года 13:05
Россия сейчас находится в очень тяжелом положении с точки зрения демографии - Песков
В Кремле признают отсутствие успеха в демографической политике, предпринимаемые меры пока не дали нужных результатов, но правительство РФ продолжит вести работу для улучшения ситуации.

"Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это...    читать дальше
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19 мая 2023 года 13:04
"Инград" установил ставку 3-го купона облигаций 002Р-03 на уровне 12,07%
ПАО "Инград" установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 12,07% годовых, говорится в сообщении компании.

Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей компания разместила в мае 2022 года по ставке 15,31% годовых. По выпуску 31 мая предстоит исполнение...    читать дальше
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19 мая 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 83,45/90,09 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,45/90,09 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...
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19 мая 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,5/80,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,5/80,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
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19 мая 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 76,77/82,73 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,77/82,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 мая 2023 года 12:57
АКРА подтвердило рейтинг ритейлера "Лента" и его бондов на уровне АA-(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" и выпуска облигаций компании на уровне АA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:56
G7 будет пресекать попытки использовать зарубежные отделения банков РФ для обхода санкций
Лидеры G7 договорились бороться против попыток обхода западных санкций против России, намерены усиливать экономическое давление, говорится в заявлении G7, распространенном в пятницу. "Мы будем и впредь предотвращать уклонение и обход наших мер против России", - подчеркивается в...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:51
Европейские рынки акций растут в ходе торгов
Европейские фондовые индексы повышаются в пятницу на позитивных статданных.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:22 мск в пятницу вырос на 0,68%, до 468,98 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,44%, германский...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:47
АКРА подтвердило рейтинг ритейлера "Лента" на уровне АA-(RU), прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" и выпуска облигаций компании на уровне АA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:39
Минсельхоз РФ может повысить прогноз сбора зерна в РФ в этом году
Минсельхоз может скорректировать прогноз сбора зерна в РФ в этом году в 123 млн тонн в большую сторону. Такую возможность не исключил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи.

Напомнив, что прогноз ведомства по...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:32
Volkswagen продал российские активы структуре автодилера "Авилон"
Германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Компания завершила сделку по продаже долей в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:23
Минсельхоз прорабатывает переход на расчет в нацвалютах при экспорте зерна
Доля экспорта зерна из РФ с расчетами в нацвалютах в среднесрочной перспективе может достичь 30%, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

"Обсуждаем с партнерами системное развитие сотрудничества, включая создание...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:15
Экономике РФ к 2030 году потребуется, по оценкам Минтруда, ещё 2,5 млн занятых
Экономике России к 2030 году потребуется еще 2,5 млн работников, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться ещё в 1...    читать дальше
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19 мая 2023 года 12:07
Сбербанк отмечает большой спрос корпоративных клиентов на кредиты в юанях, с ликвидностью в юанях проблем нет
Сбербанк отмечает большой спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях, проблем с привлечением ликвидности в этой валюте не видит, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"С ликвидностью в юанях в целом все хорошо, то есть нам хватает, чтобы...    читать дальше
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